Angola: Le ministre annonce l'intégration de la fibre optique dans les communications aériennes

Luanda — Le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu, a annoncé mercredi, à Luanda, que l'une des priorités de l?Entreprise Nationale de Navigation Aérienne (ENNA) sera l'incorporation de câbles à fibres optiques dans les services de navigation aérienne, l'installation de radios numériques et de nouveaux systèmes de sécurité, visant à sa modernisation.

S'exprimant lors de la cérémonie du premier anniversaire de l'ENNA, Ricardo D'Abreu a énuméré quelques mesures à caractère d'urgence, dans le cadre du processus de modernisation des moyens techniques et technologiques de l'entreprise.

Les mesures urgentes comprennent l'interconnexion des services de navigation, situés dans les tours de contrôle des aéroports, via la fibre optique, transportant le signal des sites distants vers Luanda et vice versa, l'installation de radios numériques pour la communication aéronautique, ainsi que de nouveaux systèmes de surveillance.

Parmi les recommandations du ministre, il convient également de mentionner l'attraction de nouveaux clients, dans le but d'augmenter les revenus des redevances de navigation aérienne, ainsi que d'engager un processus de formation des professionnels avec le soutien des institutions internationales.

Le gouvernant a estimé que le changement d'ENANA par ENNA-EP était positif, un processus qui a besoin et doit être consolidé.

Il a appelé les professionnels de l'ENNA à être conscients des enjeux de l'entreprise, à travailler à la recherche de résultats financiers et à garantir l'éthique professionnelle, les bonnes pratiques corporatives et la responsabilité de l'intégrité et de la sécurité de tous les utilisateurs des services de l'ENNA. «Personne ne peut rester derrière. Nous devons garder cette devise à l'esprit dans toutes les décisions et actions développées dans cette entreprise », a-t-il conclu.

L'ENNA EP, l'une des sociétés qui remplace ENANA, a commencé son activité le 1er juillet 2019, sur la base du décret présidentiel n ° 206/19.

À la suite des décrets présidentiels n ° 206 et 207/19 du 1er juillet et de la nécessité de procéder à une restructuration importante du secteur aéroportuaire, l'ENANA a été dissoute et remplacée par l'Entreprise Nationale de Navigation Aérienne (ENNA - EP) et la Société Gestionnaire d'Aéroports (SGA).

L'ENNA compte 590 travailleurs, dont 420 hommes et 161 femmes.