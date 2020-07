Cote d'Ivoire: Relance économique post-COVID 19 - L'Agence CI PME lance le recrutement de sa 2e cohorte du Programme d'appui à la productivité

Après le lancement de la 1ère cohorte de 185 TPE/PME du Programme d'Appui à la Productivité (PAP) issues de l'industrie manufacturière, de l'agroalimentaire et du tourisme, l'Agence CI PME en partenariat avec la GIZ recrute la 2ème cohorte du PAP composée de 350 TPE/PME.

Ce programme d'accompagnement vise à appuyer sur une période de deux à quatre mois dans un contexte marqué par la crise liée à la Covid19 :

- 100 PME de tout secteur d'activité pour l'amélioration de leur accès au financement en vue de booster leurs projets d'investissement ;

- 100 PME de tout secteur d'activité pour l'accélération numérique de leurs entreprises pour passer le cap de la transformation digitale afin de s'adapter aux nouvelles exigences ;

- Et 150 TPE du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP), du Transport et du Tourisme/Restauration pour leur apporter l'appui nécessaire à la structuration de leur entreprise et faciliter la reprise de leurs activités.

Le Programme d'Appui à la Productivité des TPE/PME est financé par le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Economique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH avec le concours de partenaires techniques et financiers.

Le partenariat entre l'Agence CI PME et la GIZ entré en vigueur le 1er Octobre 2019 dans le cadre de ce programme porte sur l'accompagnement de 500 PME et 200 TPE/Startups.

L'Agence Côte d'Ivoire PME et la GIZ œuvrent pour la mise en place d'une stratégie d'intervention commune et d'un partenariat pour l'amélioration de la compétitivité, la création de valeurs, d'emplois décents et la croissance des PME.

Le programme intègre une politique du genre favorisant la sélection d'au moins 35% de femmes parmi les bénéficiaires. Les candidatures féminines sont donc vivement encouragées.

Les soumissions pour intégrer cette deuxième cohorte d'excellence sont recevables sur le site de l'Agence CI PME www.agencecipme.ci avant le 07 Juillet 2020 à 12h00 GMT et tout besoin d'information complémentaire disponible au contact suivant : +225 20 00 12 28 ou par email à l'adresse suivante : icisse@agencecipme.ci

Le Gouvernement ivoirien, à travers l'Agence CI PME opérationnalisée depuis Octobre 2017, entend disposer d'un organe opérationnel de la politique gouvernementale de promotion des PME afin de soutenir l'écosystème entrepreneurial et apporter des solutions concrètes pour la transformation structurelle de l'économie ivoirienne et le développement inclusif portés par des PME dynamiques, compétitives et innovantes tel que prôné par Son Excellence le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly.

L'Agence assure ainsi, depuis le mois de Mai 2020, le Secrétariat Exécutif du Fonds de Soutien aux PME (FSPME, www.fspme.agencecipme.ci) dans le cadre du Programme de Riposte économique du Gouvernement ivoirien face à la crise liée à la Covid19.