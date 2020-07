Madagascar: ONG « Entendre le monde » - Don d'un concentrateur d'oxygène à l'hôpital de Toamasina

Chaque début d'année, fidèle à sa tradition l'ONG « Entendre le monde » depuis 6 ans maintenant n'a pas failli à sa noble mission.

En effet, elle a fait don Jeudi dernier d'un concentrateur d'oxygène à l'hôpital Be de Toamasina pour faire face à la pandémie de COVID-19 qui fait rage dans cette région. Cet appareil destiné à élever le taux d'oxygène chez les patients souffrant d'insuffisance respiratoire viendra compléter ainsi les équipements nécessaires au contrôle de cette crise sanitaire.

Cette ONG chirurgicale et médicale a pour mission d'opérer les pathologies les plus graves, de former des équipes médico-chirurgicales sur place dans le but d'être autonome, de dépister les troubles de l'audition et d'équiper en matériel diagnostique et chirurgical. L'hôpital Be de Toamasina met ses locaux, son personnel médical à la disposition de cette association pour mener à bien sa mission.

Le Newrest Madagascar, leader du secteur de la restauration hors foyer assure la logistique : transport des matériels... , coordonne aussi les activités des différents acteurs personnel et médical.