Congo-Kinshasa: RDC et 60 ans d'indépendance - Avec Patrice Emery Lumumba comme idée

Certes, biologiquement Lumumba est originaire du Sankuru, mais en raison de ses idées, de ses actes et de son comportement nationaliste, révolution aire, humaniste et organique, il a cessé d'être identifié à une partie du territoire congolais.

Il est devenu une idée. On comprend pourquoi ses statuettes et monuments, ses effigies, les rues et boulevards, les places publiques et quartiers portent son nom, voire la monnaie, les lycées et les universités également pratiquement dans tous les pays africains mais aussi dans plusieurs nations européennes (France,Allemagne, Russie, Belgique etc).

Aucun congolais n'est autant honoré à l'étranger. En Afrique de l'Ouest par exemple, il fait l'objet d'adoration : on prie et on s'agenouille devant son monument ou statue avant de vaquer à son occupation, au titre de quête de bonne chance ou exorcisme.

Il fait donc partie du système de représentations susceptibles d'influer sur les actes matériels.

Cette forme de contrainte symbolique obtient plus efficacement le conformisme comportemental que la contrainte physique selon La Boétie.

On aurait souhaité que le Lumumbisme interpelle la classe politique congolaise pour privilégier l'intérêt général.

Au contraire, dans son pays d'origine, la corruption, le clientélisme et le népotisme rivalisent d'ardeur.

Il n'y sert que de fonds de commerce. Est-il mort pour rien ? Apparemment oui, au regard de la prédation, du patrimonialisme et de l'égoïsme de la classe dirigeante.

Mais on n'a pas le droit de perdre l'espoir lorsque on sait que la LuCha ,le CLC ,le Filimbi,le Prix Nobel Mukwege, l'Honorable Franck Diongo et autres rares congolais sont là.

Ils pourraient un jour honorer la mémoire de P. E. Lumumba