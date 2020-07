Congo-Kinshasa: V.Club - Amisi Kumba laisse un don de 100.000 USD à la caisse

Enfin, c'est ce mercredi 1er juillet 2020, que le Général Gabriel Amisi Kumba dit "Tango Four" a officiellement tout déposé, et sorti tête haute avec tous les honneurs, laissant un important chiffre de 100.000 dollars américains à la caisse, pour permettre au comité entrant de bien démarrer. Il l'a fait au cours de l'assemblée générale extraordinaire et élective, tenu à la résidence du président du Conseil suprême, le Colonel Nyombi.

Dans son discours, Gabriel Amisi a commencé par rendre hommage à tous les V.Clubiens ; joueurs, entraîneurs, animateurs, encadreurs et dirigeants qui ont quitté cette terre des hommes durant les 13 ans qu'il a dirigé l'équipe. Il a demandé à l'assistance de garder une minute de silence pour ces membres de la grande famille, dont leur départ a laissé un grand vide.

Après les morts, Amisi Kumba a remercié les vivants : tous les V.clubiens qui l'ont accompagné tout au long de son mandat. Notamment, les membres du conseil suprême, les membres du comité sortant (ses compagnons de lutte).

Il a, ensuite, remercié le coach Jean-Florent Ibenge pour le travail combien louable abattu dans cette équipe depuis 10 ans.

Ses remerciements ont été également adressés à la Fédération congolaise de football association (FECOFA) pour la collaboration. A l'honorable Sénateur André Kimbuta Yango pour ses contributions, et ainsi à tout le monde. Main dans le cœur Amisi Kumba a quelque part reconnu qu'il n'était pas parfait, et a demandé pardon : « je demande pardon à tous les V.clubiens, à qui j'ai causé du tort par mon comportement. Et je pardonne aussi à ceux qui m'ont fait du mal. Je vais soutenir le comité entrant. Et je donne l'exemple en donnant ma contribution pour ce comité, je vous remercie tous», a-t-il conclu.

Rapport annuel

Le rapport annuel des activités a été présenté par le secrétaire général sortant, Patrick Banichay. L'on retient de ce rapport que V.Club a connu des difficultés avec les sections de handball et volley-ball. Le basket qui autre fois se comportait mieux, a sombré à un certain moment avec le départ du président Popol Badjegate. A ce jour, ces trois sections sont pratiquement en difficulté.

Le contrat Rawbank a été résilié depuis janvier 2020 par la banque qui n'a pas vu beaucoup de V.Clubiens ouvrir les comptes bancaires comme convenu. Bref, V.Club n'a pas répondu aux attentes de la banque.

Dans ce rapport, V.Club a remercié Mazembe pour la collaboration, qui a permis à V.Club de prêter le joueur Zemanga Soze sociétaire de Don Bosco. Et pour la nouvelle saison, Mazembe est prêt à négocier moyennant paiement de frais pour un contrat. En revanche, V.Club a cédé à Don Bosco son gardien Hervé Lomboto, et à Renaissance du Congo, les joueurs Ndaya Mbangi et Jérémie Basilua.

Pour ce qui concerne le transfert de Glody Ngonda à Dijon, V.Club a encaissé 300.000 dollars américains, de même que Fabrice Ngoma à Raja Club. Par contre, pour Padou Bompunga, Nelson Munganga, Francis Kazadi et Chikito Lema, l'équipe n'a reçu aucun Franc. Ils sont partis en créances.

La rémunération des joueurs et staff technique pour toute l'année a coûté 750.000 USD.

Parmi les contributeurs, il y a André Kimbuta 50.000 USD, Bobo Bondembe 20.000 USD, et Tango Four 1.800.000 USD. Toutes les dépendes annuelles de l'équipe s'élèvent à 4.525.152 dollars américains.