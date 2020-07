Ile Maurice: Ebène Recreational Park - 85% des travaux déjà réalisés

communiqué de presse

Le projet d'Ebène Recreational Park, nouveau parc de loisirs au coût de Rs 100 millions, est réalisé à environ 85%, et les travaux devraient être achevés dans environ un mois.

C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, hier, lors d'une visite sur le site à Ebène pour un constat de la progression du projet. Il a rappelé que l'Ebène Recreational Park remplace la promenade Roland Armand entre Rose-Hill et Beau-Bassin, qui a du faire place à la ligne du Metro Express.

Selon M. Jugnauth, la création de ce parc reflète la vision et l'engagement du gouvernement à préserver l'environnement, et à développer d'autres infrastructures en vue d'améliorer la qualité de vie et le bien-être de la population. Ce parc, a-t-il fait ressortir, est appelé à devenir un lieu incontournable pour les habitants de Rose-Hill et de Beau-Bassin, qui pourront venir se détendre en famille, alors que les enfants et les jeunes, en particulier, y pratiqueront des activités sportives et de loisirs. M. Jugnauth a également précisé qu'un complexe sportif a été construit à la Résidence Barkly.

Le chef du gouvernement a aussi parlé d'autres projets en cours visant à permettre au projet Metro Express de cadrer avec l'environnement local, comme l'aménagement de deux parcs de loisirs d'un hectare chacun dans la région de Quatre-Bornes.

Un parc de loisirs de huit hectares

L'Ebène Recreational Park s'étalera sur environ huit hectares. Il comprendra une aire de jeux pour enfants avec une mini piste de santé et un toboggan ; différents types d'équipements de sport en plein air ; un parcours de santé d'environ 800 mètres ; des boulodromes ; une esplanade et un amphithéâtre ouvert pouvant accueillir jusqu'à 350 personnes ; un jardin expérimental avec un plan d'eau ; un espace pour des pique-niques ; et quelque 62 000 arbres, dont des plantes exotiques et endémiques.