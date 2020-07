Madagascar: Art, culture et loisir - Retour progressif des activités

Toutes les activités se font en respectant les gestes barrière

Il y a trois mois, toute activité artistique et culturelle a été suspendue. Un coup dur pour les acteurs du milieu. Après plusieurs semaines d'asphyxie, les centres culturels et les centres de loisirs ouvrent doucement mais progressivement, leurs portes. Si les centres culturels comme l'Ifm, les alliances françaises et le CGM/GZ ont privilégié les activités en ligne, dorénavant, les affaires reprennent. Evidemment, les locaux ne sont pas encore ouverts au large public, et aucun rassemblement de plus de 50 personnes n'est au programme, néanmoins, les infrastructures sont à la disposition des acteurs et artistes en concrétisation de projets culturels.

Pour sa part, l'ouverture des salles de cinéma de Cinepax ont également fait des heureux chez les cinéphiles. En effet, le site d'Ambodivona reprend les activités depuis deux semaines. Prochainement, les amateurs de thriller auront l'occasion de voir une sanguinaire performance d'Hilary Swank dans « The Hunt ». Evidemment, avec l'autorisation des autorités compétentes, chaque séance se fait dans le respect des protocoles conformément aux directives de l'Etat et des autorités sanitaires.