Maroc: Chamboulement - Le COVID-19 renvoie la CAN 2021 à 2022

Le double duel maroco-égyptien en "Final four" au Cameroun

Les phases finales de la Coupe d'Afrique des nations, programmées initialement entre le 9 janvier et le 6 février prochains au Cameroun, ont été décalées d'une année à cause de la pandémie du nouveau coronavirus. Telle a été la décision du Comité exécutif de la Confédération africaine de football qui s'était réuni mardi en visioconférence, annonçant que la 32ème CAN a été reportée à janvier 2022. Et à l'instar des JO 2020, l'édition camerounaise gardera l'appellation CAN 2021 même en se jouant en 2022.

Le décalage de la CAN 2021 était prévisible et il ne manquait que son officialisation depuis un bon bout de temps. Le report s'était précisé après la dernière décision du Conseil de la FIFA faisant part de l'annulation des dates des éliminatoires de septembre prochain, en ce qui concerne l'Afrique, l'Asie, l'Amérique centrale ainsi quel'Océanie, contrairement à l'Europe et à l'Amérique du Sud qui ont vu leurs compétitions intersélections maintenues.

Avec la suspension des dates FIFA de septembre, il était devenu quasi impossible de boucler les éliminatoires de la CAN 2021 à temps, sachant que seulement deux journées ont été disputées et qu'il reste encore quatre à jouer. A propos de ces deux manches qui ont déjà eu lieu, le Onze national, tête de série du groupe E qui renferme les sélections de Mauritanie, de Centrafrique et du Burundi, avait mal entamé sa campagne de qualification, se faisant accrocher à domicile, et contre toute attente, par l'équipe de Mauritanie (0-0), avant de se ressaisir en s'imposant en déplacement sur le Burundi par 3 à 0.

Dans une conférence de presse en ligne, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a fait savoir qu' «aujourd'hui, le comité exécutif a pris un certain nombre de décisions très importantes qui sont guidées par une règle simple: la santé est la priorité absolue », ajoutant par la même que« le pic de la pandémie n'est pas encore atteint dans plusieurs pays du continent africain », rapporte l'AFP.

Au sujet de la CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire et qui pose un vrai hic du fait qu'elle devrait se dérouler en principe un mois (janvier) après le Mondial 2022 au Qatar (décembre), Ahmad Ahmad a indiqué : «Je suis sûr qu'il y aura toujours une CAN en 2023. Je ne sais pas à quelle date mais elle aura lieu».

Autres dates non encore fixées, en dépit du temps qui presse, sont celles des compétitions interclubs et qui en sont au stade des demi-finales. Il est vrai que la CAF avait annoncé auparavant le mois de septembre pour la tenue des derniers carrés de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération, sauf que lors de ce comité exécutif, il n'a pas été décidé les jours exacts où devront se jouer ces confrontations.

Ce qui ressort de ce Com Ex, c'est que ce tour aura le format «Final Four». Ainsi, les demi-finales de la Ligue des champions, à savoir WAC-Al Ahly et Raja-Zamalek, se joueront à Douala en un match unique, tout comme d'ailleurs le dernier carré de la Coupe de la Confédération, RSB-HUSA et Pyramids (Egypte)-Horya (Guinée), qui aura pour cadre le Complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat.

A noter que les finales de la C1 et de la C2 sont prévues respectivement à Douala et à Rabat.

Pour ce qui est du CHAN, épreuve qui devait se tenir en avril dernier, il a été reporté à janvier 2021si la situation épidémique ne se détériore pas. Le Cameroun,pays hôte, a été salué par le président de la CAF qui, au nom des membres du comité exécutif, s'est dit « satisfait des autorités camerounaises pour leur engagement dans l'accueil des deux compétitions », lit-on sur le site officiel cafonline.com.

A rappeler que le Maroc, tenant du titre, avait hérité au tour inaugural de ce Championnat d'Afrique des nations réservé aux joueurs locaux des sélections du Rwanda, du Togo et d'Ouganda.

Les autres décisions du Comité exécutif de la CAF

Coupe d'Afrique des nations féminine Total 2020

En raison de la situation sans précédent engendrée par le coronavirus, l'édition 2020 de la Coupe d'Afrique des nations féminine a été annulée.

Dans le même temps, le Comité exécutif annonce le lancement de la Ligue des champions féminine de la CAF dès 2021. Le format de la compétition ainsi que d'autres détails autour de l'évènement seront communiqués en temps opportun.

Eliminatoires zonales pour les Coupes d'Afrique des nations U-17 & U-20

Une réunion avec les commissions d'organisation des Coupes d'Afriques des nations Jeunes et les Unions de zone a été proposée afin de finaliser les dispositions pour les tournois zonaux qualificatifs. Par ailleurs, la CAN U-17 aura lieu en juillet 2021.

Coupe d'Afrique des nations de beach soccer 2020

Suite au retrait de l'Ouganda de l'organisation de l'évènement, un nouvel appel à candidatures sera lancé pour l'accueil du tournoi final en 2020 ou 2021.

Accord de siège

Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a félicité le gouvernement de la République arabe d'Egypte dirigé par Son Excellence Abdel Fattah El Sisi, qui a apposé sa signature le 24 juin 2020 à l'accord de siège de la CAF.

Avec ce nouvel accord, la CAF et ses employés bénéficieront des immunités et privilèges accordés aux missions diplomatiques sur le territoire de la République arabe d'Egypte, conformément à la Convention de Vienne de 1961.

Assemblée générale ordinaire de la CAF

La 42e Assemblée générale ordinaire de la CAF a été reportée à décembre 2020 à Addis-Abeba, en Ethiopie.

Conformément aux recommandations du Comité de gouvernance de la CAF, l'Assemblée générale élective se tiendra le 12 mars 2021.

CAF Awards 2020

L'édition 2020 est annulée. Partenaire majeur de l'événement, le groupe Pickalbatros a réitéré son engagement contractuel pour les deux (2) prochaines éditions.

Aide financière aux Associations membres

La CAF a alloué 16,2 millions USD supplémentaires pour alléger le fardeau financier des Associations membres dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19. Chaque Association membre recevra un montant de 300.000 USD.

Nomination d'un directeur commercial

La nomination d'Ali Aissaoui en tant que directeur commercial a été confirmée. Avant de rejoindre la CAF, le Marocain était directeur du développement commercial du FC Barcelone.

Le point sur le projet « Transform CAF 2021 »

L'implémentation du projet « Transform CAF 2021 » lancé en février dernier lors du Comité exécutif de la CAF à Doha, au Qatar, a connu une avancée significative. L'administration de la CAF poursuivra la mise en œuvre des points essentiels vers la réalisation des objectifs dudit projet.