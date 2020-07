Maroc: "Jemaâ El Fna en live", une manifestation artistique à distance

Le public marocain sera au rendez-vous, samedi prochain, avec une manifestation artistique à distance, baptisée "Jemâa El Fna en live", avec la participation d'un aréopage de conteurs, d'artistes contemporains et de chercheurs dans le patrimoine immatériel. Cet événement artistique et culturel inédit comporte des spectacles performatifs, "Halkas" et "talk", indique un communiqué du "Forum de Marrakech Demain", initiateur de cette manifestation artistique. Cet événement artistique a été conçu par 27 artistes de façon solidaire, en plus de 24 artistes conteurs qui participeront à travers les œuvres du réalisateur allemand Thomas Landenberger.

"Une production artistique à distance inédite, animée par les acteurs de la place dans un effort créatif pour lutter contre l'isolement social à une époque où, certains d'entre nous ne se sont jamais sentis aussi seuls", souligne la même source.

Le programme comporte des œuvres d'artistes contemporains dans le domaine du patrimoine immatériel de la place et des acteurs concernés par les Trésors vivants de Jemâa El Fna, classée par l'UNESCO en 2001 patrimoine culturel immatériel. Parmi les artistes participants figurent les conteurs Mohamed Barriz, Hajjiba El Mekkouri et Abderrahim El Makourri (Azalia), Lmsieh (Abdelilah Amal), Haddaoua, Mariam Amal (Ghiwane), Raiss Ibrahim Laaskri (Rwaiss) et Bana Abderrahim (Tkitikate).

L'événement artistique comporte également des films sur Al Halka et la place Jemâa El Fna, ainsi que des spectacles d'artistes contemporains inspirés de la place, dont la chorégraphie (Taoufiq Izidiou), le conte (Mehdi El Ghali) et le conte et la femme (Maha El Madi).

La manifestation artistique et culturelle virtuelle, qui sera animée par des experts et chercheurs dans le patrimoine matériel et immatériel, sera rehaussée par l'organisation d'une conférence à distance sous le thème "les arts, les artistes et la place Jemaâ El Fna post-Covid".