Maroc: Nouzha Bouchareb sous la Coupole - Les centres ruraux seront classés en deux catégories

La première concerne 325 centres émergents et la seconde 217 centres ruraux

Une feuille de route nationale et régionale inscrite dans le cadre du Programme national pour le développement intégré des centres ruraux émergents visant la résorption des dysfonctionnements et des disparités entre les villes et les campagnes a été élaborée pour classifier ces centres en deux catégories, a indiqué la ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, Nouzha Bouchareb.

"La première catégorie concerne 325 centres émergents couvrant 42% de la population rurale, alors que la seconde comprend 217 centres ruraux", a-t-elle expliqué en réponse à une question centrale autour de "la stratégie du ministère pour faire face aux répercussions du coronavirus après l'allègement et la levée du confinement", lors de la séance des questions orales lundi à la Chambre des représentants.

Le ministre a expliqué que dans le cadre de cette feuille de route, il sera procédé à l'élaboration de deux programmes. Le premier est lié à 77 centres émergents prioritaires, tandis que le second revêt un caractère d'urgence et social visant à remédier au phénomène de vulnérabilité, atténuer les impacts de la pandémie du coronavirus (Covid-19) et renforcer les services de base au profit de 100 centres, dont 53% en milieu rural.

Concernant la stratégie du département pour le déconfinement et la planification de la relance économique dans les domaines de l'immobilier et la construction, Nouzha Bouchareb a affirmé que le ministère, en coordination et en concertation avec tous les partenaires, est en cours d'élaboration d'un programme d'action pour une sortie sécurisée et progressive du confinement, une relance économique dans les domaines de l'immobilier et une construction basée sur des phases à travers la reprise des activités du secteur pour la période post-confinement, tout en veillant au respect des mesures barrières afin d'assurer la sécurité sanitaire des personnes œuvrant dans le domaine.

Ce programme vise également à assouplir les procédures et à réduire les délais pour les entreprises du BTP ainsi que tous les professionnels du secteur afin de limiter les impacts négatifs de la pandémie et rétablir leur confiance dans les marchés immobiliers, a-t-elle poursuivi.

Elle a également mis l'accent sur les efforts déployés par le ministère pour lutter contre les bidonvilles et les logements insalubres, dans un cadre contractuel, avec "une nouvelle vision" à même de relever les défis liés à ce programme, en particulier la hausse du nombre des familles concernées et le recours à des programmes intégrés, entre autres.

Par ailleurs, elle a fait savoir que le ministère a mis en place des mesures relatives à la gestion dématérialisée pour permettre aux usagers du service public de déposer les demandes d'obtention d'autorisation pour l'urbanisme via Internet.

A cet effet, les agences urbaines ont pu traiter numériquement 13.120 dossiers via la plateforme "Rokhas" dédiés aux autorisations d'aménagement, de construction et d'urbanisme, a-t-elle indiqué, notant que ces agences ont également généralisé 90% de leurs services en ligne afin de garantir leur continuité et la disponibilité pour les usagers.

La ministre a aussi rappelé que son département a mis en place des programmes afin de soutenir les entreprises, dont "Damane oxygène" et "Relance oxygène", en plus des aides de la CNSS.

Elle a en outre indiqué que malgré le retard dans les chaînes d'approvisionnement des matières premières pour les chantiers et le recul de l'indice de vente du ciment, le ministère a pu garantir la continuité du travail dans le secteur de la construction pour plus de 20 % des chantiers, en plus de la continuité de l'activité dans le cadre des programmes subventionnés qui concernent les bâtiments instables qui risquent l'effondrement.

Inscriptions à distance à l'INAU et aux écoles d'architecture

Les inscriptions à distance au sein des écoles et instituts placés sous la tutelle du ministère de l'Aménagement du territoire national, ont débuté le 29 juin 2020, a annoncé Nouzha Bouchareb sous la Coupole, soulignant que les inscriptions à distance ont débuté au sein de chaque école et institut, notant que ces établissements se contenteront de la procédure de sélection des candidats, sans recourir au concours d'accès.

"La base de sélection des étudiants a été également élargie pour englober ceux qui ont obtenu leur baccalauréat en session de rattrapage", a-t-elle ajouté, relevant une augmentation de 12% du nombre des étudiants marocains admis, tout en réservant 16% des places pour les étudiants étrangers dans l'Institut supérieur de formation et de recherche en aménagement et urbanisme (INAU) et 10% dans les Ecoles nationales d'architecture.

Afin de garantir la continuité du service public, il a été procédé également à la poursuite du programme d'études et de formation via les plateformes d'enseignement à distance et à la mobilisation d'équipes pédagogiques et administratives relevant du ministère, ce qui a permis d'atteindre les objectifs d'apprentissage escomptés et de respecter les horaires de cours, a relevé la responsable gouvernementale.

Elle a aussi précisé que le nombre d'heures d'apprentissage a atteint 2.400 heures chaque semaine au profit de 1.900 étudiants, notant que 100% des cours programmés ont été assurés, tandis que les examens et contrôles continus ont également eu lieu à distance, selon les programmes définis.

"Le défi auquel nous faisons face aujourd'hui est l'intégration de l'enseignement à distance dans les cahiers de dispositions pédagogiques", a-t-elle estimé, faisant observer que 265 étudiants dans les différents établissements de formation sous la tutelle du ministère ont présenté avec succès la première version de leur thèse et pourront prochainement présenter la version finale, en juillet et septembre 2020 selon leur choix, en présentiel ou à distance après le déconfinement.