Togo: Les nouveaux enjeux logistiques

Charles Gafan a animé mercredi le premier webinar du Cluster maritime de l'Afrique francophone (CMAF), qu'il préside.

Il avait à ses côtés Marc Vizy, l'ambassadeur de France au Togo.

Les échanges se sont déroulés avec des intervenants en France, au Gabon et au Sénégal, notamment. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de faire du transport maritime et fluvial la solution aux nouveaux enjeux logistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre'.

Nouvel instrument de promotion de l'économie bleue, le CMAF a été lancé en mars 2019.

Le cluster a pour ambition de créer un espace d'échanges et de promotion de l'économie bleue dans sa zone de couverture.

Il regroupe tous les acteurs ayant un lien ou non avec le secteur maritime et se trouvant dans les pays membres de la Francophonie dépendant des bureaux d'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'institution.

Il s'agit des pays suivants : Benin, Burkina-Faso, Burundi , Cap Vert, Cameroun, Centrafrique, Congo, RDC, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Rwanda, Sao Tome et Principe, Sénégal, Tchad et Togo.

La France et l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) appuient cette initiative qui bénéficie également de l'assistance du Cluster maritime français (CMF).