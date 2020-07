Sénégal: Lutte contre le coronavirus - Le pays réajuste sa stratégie

Les tests de coronavirus ne se feront désormais au Sénégal que sur les personnes vulnérables ou présentant des symptômes de la maladie. Il est également prévu de procéder à la prise en charge à domicile de certains patients.

«Certaines populations remplissent des conditions pour être prises en charge à domicile. Avec l'augmentation de la stigmatisation, il y a eu des cas de personnes qui refusent d'aller dans les centres de traitement. Ces individus nous ne pouvons pas les abandonner. Nous sommes obligés de les prendre en charge», a dit ce jeudi, Dr Abdoulaye Bousso, Directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire (COUS).

Il annonce que cette stratégie sera développée et renforcée. Selon Dr Bousso à ce jour plus de 200 personnes entre Dakar et Diourbel ont été guéries à domicile. «Nous avons une meilleure maîtrise, une meilleure connaissance de la transmission de cette maladie et nous savons qu'une personne peut être positive et vivre en famille en respectant les mesures barrières avec un suivi par les équipes du ministère de la Santé et de l'Action sociale», a-t-il dit également.