Congo-Brazzaville: COVID-19 - La Chine offre des équipements médicaux à l'Opdad

Par l'intermédiaire de l'ambassade de Chine au Congo, l'épouse du chef de l'Etat Chinois, Peng Liyuan a offert, le 1er juillet, plus d'un million de masques médicaux et six mille sept cent-vingt thermomètres infrarouges à la présidente de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement (Opdad), Antoinette Sassou N' Guesso.

Selon l'ambassadeur de Chine, Ma Fulin, les équipements médicaux sont destinés aux pays africains, dont le Congo. Il a, en outre, souligné les actions menées par la présidente de l'Opdad dès la propagation du coronavirus en Afrique.

« Face à ce fléau mondial, la Chine est toujours persuadée, comme le président Xi Jinping l'a souligné, que la solidarité et la coopération sont les armes les plus puissantes de la communauté internationale pour vaincre le virus. La Chine et l'Afrique partagent toujours le même destin. Ce qui constitue la base la plus solide de leur amitié et de leur coopération », a précisé le diplomate chinois.

Pour lui, le « partenariat stratégique sino-congolais » est un modèle de la coopération sud-sud qui existe, « non seulement entre les deux gouvernements, mais aussi au niveau de la population ».

De son côté, la présidente de l'Opdad, Antoinette Sassou N'Guesso a exprimé sa gratitude auprès de sa consœur de la République populaire de chine, Peng Lyuan, qui a réagi si rapidement à sa demande par le biais du gouvernement chinois.

« Au nom de toutes les premières dames d'Afrique, je remercie ma consœur, Peng Lyuan, pour avoir répondu si promptement à mon appel. Lorsque nous nous sommes retrouvées plus d'une fois, je lui avais parlé de notre organisation. Aujourd'hui, face à cette pandémie qui sévit dans le monde entier, j'ai sollicité encore son aide pour l'Afrique. Nous les premières dames sommes prêtes à renforcer davantage cette coopération, et cette amitié pour aider nos populations », a déclaré la première dame du Congo.

Dans son discours prononcé à cette occasion, le coordonnateur de l'Opdad/Congo, Benjamin Atipo, a renchéri en saluant le partenariat « toujours fructueux » entre le gouvernement de la République populaire de Chine et l'Opdad, matérialisé par plusieurs réalisations.

A l'endroit de la Chine, le coordonnateur national a déclaré : « Votre générosité est essentielle pour notre action. Vous faites partie de nos soutiens les plus précieux dans la lutte contre le Covid-19. Nous tenons à vous remercier très chaleureusement et nous vous sommes très reconnaissants de votre implication sincère à nos côtés ».

L'Opdad, nouvellement créée, a-t-il rappelé, avait adopté son plan stratégique pour 2019-2023, qui décrit les principales thématiques sur lesquelles les premières dames travaillent.

Il s'agit notamment de la poursuite de l'objectif de réduction de nouvelles infections à VIH et de la mortalité due au sida et aux maladies non transmissibles ; l'égalité des sexes ; l'autonomisation des femmes et des jeunes ; la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile ; la sécurité sociale et la protection sociale des couches vulnérables.