Congo-Brazzaville: Athlétisme - World Athletics met en place des stratégies pour développer la discipline

World Athletics et ses deux cent quatorze fédérations membres ont discuté, le 30 juin, de la direction que prendra l'athlétisme mondial au cours des quatre prochaines années et des défis, ainsi que les opportunités à valoriser après la levée des restrictions imposées par le coronavirus.

Lors de l'échange, les participants ont élaboré un plan stratégique quadriennal qui sera dirigé par Jon Ridgeon avec la contribution et la participation de plusieurs acteurs comme les membres du conseil d'administration, des présidents de zone et des commissions.

« Il s'agit d'un corpus de travail exceptionnel qui rassemble toutes les grandes choses que nous faisons en tant qu'organisme sportif mondial avec une focalisation pointue sur le laser et d'autres idées innovantes et créatives pour stimuler la croissance de notre sport. C'est exactement le type de feuille de route dont notre sport a besoin pour réunir toutes nos parties prenantes avec une vision, une mission et des priorités claires », a déclaré Sebastian Coe, pésident de World Athletics.

La mission du Plan stratégique est de développer le sport et le rendre pertinent dans la vie des gens et dans la vie de leur communauté ; d'inspirer les citoyens à travers des compétitions, des événements et des activités attrayants et accessibles à l'échelle mondiale afin que les athlètes talentueux puissent divertir et inspirer le monde. Ce nouveau plan stratégique permettra aussi de bien diriger les fédérations sportives en favorisant la prise en compte des décisions courageuses tout en valorisant les partenariats qui assurent l'athlétisme dans le monde entier.

Il est axé sur plusieurs objectifs prioritaires, à savoir la participation à plusieurs événements ; la facilitation d'organiser les événements à tous les niveaux du sport ; soutenir et développer les gens qui offrent l'athlétisme à travers le monde ; encourager les fans à regarder les athlètes s'affronter, à se connaître et à s'engager avec eux grâce à de nouvelles plateformes et initiatives. Il sera aussi question d'augmenter le nombre actuel de partenariats commerciaux et non commerciaux de World Athletics.