Tunisie: En marge de la parité entre le CA et le ST | Jalel Kadri - «Convaincu par trois jeunes» - Lassaâd Dridi : «Volume de jeu rassurant»

Le match amical disputé récemment entre le ST et le CA à Hammam-Bourguiba a permis aux différents staffs techniques de tirer des enseignements en rapport avec l'évolution des joueurs.

Indépendamment du nul qui a sanctionné ce test (1-1), les deux entraîneurs en place ont profité de cette explication pour multiplier les variantes et les formules : «Ce fut productif dans l'ensemble. Mes joueurs ont imposé un rythme rapide. La fraîcheur était au rendez-vous», a confié le technicien bardolais Jalel Kadri. De son côté, le timonier clubiste, Lassaâd Dridi a été agréablement surpris par la tenue physique des siens. Il faut noter que les Clubistes n'ont repris que depuis une semaine le chemin des répétitions. Ce qui porte à croire qu'ils sont en avance sur le planning vu l'endurance affichée face au ST : «Le volume de jeu produit et la résistance des joueurs me rassurent», a indiqué Dridi.

Le pouvoir aux jeunes

Outre les tauliers des deux clubs, plus d'un jouvenceau a été lancé par les différents staffs techniques : « J'ai aligné au cours de ce premier match amical 7 jeunes. Il s'agit de Moez Belhadj, Kassab, Chiheb Salhi, Chiheb Labidi, Aziz Rezgui, Taboubi et Adem Taouss. Ils ont été à la hauteur de la confiance placée en eux. Appliquée, studieuse même et surtout rigoureuse, toute cette joyeuse fratrie a marqué des points», a souligné Lassaâd Dridi. Pour sa part, Jalel Kadri a mis l'accent sur les progrès réalisés par trois jeunes, à savoir Skander Ben Amor, Nassime Ridane et Khadhraoui : «Il s'agit là d'un bond qualitatif pour ce trident. Ils m'ont épaté», a indiqué le coach stadiste.

Temps de jeu pour tout le monde

Pour revenir au déroulé du match, la rencontre a permis aux deux coachs d'aligner un maximum de joueurs, le temps de trois mi-temps de 30 minutes chacune : « Cette formule nous a permis d'anticiper le mal et d'éviter donc les blessures», a précisé l'entraîneur du ST. «Après un arrêt de trois mois et une seule semaine de travail, mes joueurs ne peuvent disputer une mi-temps de 45 minutes. J'ai donc profité de l'occasion pour faire participer un maximum de joueurs afin d'évaluer leur degré de préparation», a fait savoir l'entraîneur des Clubistes. Ce faisant, à l'exception des deux portiers, les deux entraîneurs ont aligné 20 joueurs de champ. Sur ce, même les joueurs en fin de contrat étaient au rendez vous : «C'est une affaire administrative. Moi, je veille à ce que les joueurs sous ma coupe soient fin prêts pour la reprise du championnat», a indiqué Lassaâd Dridi. Côté stadiste, 4 titulaires étaient absents. Il s'agit de Mhadhebi, Bnina, Layouni et le Libyen Ali Maâtoug. Par contre, la nouvelle recrue, Hassen Messai, a été incorporée durant une bonne quinzaine de minutes : «Concernant Messai, le travail sera axé sur le volet foncier. Cependant, il dispose de qualités convaincantes», a conclu Jalel Kadri.

CA : Aïn Draham au menu

Le CA dispute aujourd'hui son second match amical face à l'équipe divisionnaire d' Aïn Draham. Le 11 juillet, le Club Africain croisera le fer avec le CAB. Quatre jours plus tard, il rencontrera le CSS et il achèvera sa série de tests face au CAB de nouveau. Pour sa part, le ST achevera le stage de Hammam-Bourguiba en se mesurant au CSHL le 4 juillet. Le 11 du même mois, le Stade Tunisien rencontrera le CSS à Tunis. Le 15 juillet, il affrontera le CS Chebba à Sousse, et trois jours plus tard, il rencontrera l'USM à Monastir.