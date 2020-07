Soudan: 20 M USD de 'USAID' au projet de soutien des familles

Khartoum — L'agence de l'aide américaine (USAID) a fourni vingt millions de dollars pour le projet de soutien aux familles au Soudan dans le cadre du soutien fourni par le gouvernement américain lors de la conférence de Berlin, qui s'est élevé à 356 millions de dollars, en plus d'un soutien en nature d'un montant de 143 mille dollars fourni par le Bureau des Initiatives Transitoires.

Dr Ibrahim Al-Badawi, ministre des Finances et de la Planification économique, a rencontré mercredi à son bureau le chargé d'affaires de l'ambassade américaine à Khartoum, Brian Shukan et Mme Helen Pataki, directrice de la mission USAID, en présence de Mme Amna Abakar, sous-secrétaire aux finances, et du Dr Issam Abbas, directeur général de l'Agence de transformation numérique.

La réunion a discuté de l'importance de retirer le nom du Soudan de la liste des États soutenant le terrorisme, ce qui a nui au développement et au travail économique au Soudan et a eu un grand impact sur les opérations bancaires, ce qui a grandement affecté le mouvement de l'économie dans le pays au cours de la dernière période, et a également été une remise sur les investissements américains au Soudan. .

La réunion a examiné le projet de soutien aux familles et le programme de transformation numérique dont dépend le projet.

Pour sa part, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis a salué les efforts du gouvernement soudanais dans les réformes économiques et ses efforts pour soutenir le programme familial, qui représente 80% et contribue grandement à améliorer la vie des citoyens et à améliorer la vie rurale.