Soudan: La tenue du forum de la Construction Nationale et la Transition Démocratique

Khartoum — La session préparatoire du Forum de l'Université de Khartoum pour la construction nationale et la transition démocratique (CNTD) s'est tenue jeudi matin, en présence de représentants des Conseils Souveraineté, celui des ministres, des forces régulières, des forces politiques, des mouvements armés, des partis, des femmes, des jeunes et d'un certain nombre d'universitaires et d'experts dans tous les domaines.

La rectrice de l'université et cheffe du Comité suprême du Forum Prof. Fadwa Abdel Rahman s'est adressée à la séance d'ouverture séance ainsi que le président du Comité d'experts, prof Ata Al-Bathani, des représentants du Conseil souverain et celui des ministres.

Les thèmes du forum comprenaient l'axe de la consolidation de la paix, de la justice transitionnelle et de la reconstruction, qui discute des exigences de paix juste, de la justice transitionnelle, des réparations et de la dépannage des griefs en plus de la reconstruction et du développement d'après-guerre, tandis que l'axe de la réforme économique et du développement indépendant et équilibré portait sur la réforme des économies des secteurs armé, de la sécurité et de la police et la reconstruction des secteurs de productivité agro-industrielle en plus des politiques financières, monétaires, de marketing et autres, ainsi que le rôle du ministère des Finances, de la Banque centrale, du marché du travail, de l'emploi et de la discrimination positive vis-à-vis de génération , du genre et des régions favorable à un développement indépendant et durable.

L'axe des stratégies de construction des institutions nationales dans le cadre de la gouvernance démocratique à tous les niveaux (fédéral - régional - local) en plus de la réforme juridique - fonction publique, réforme administrative, anti-corruption et transparence, tandis que l'axe de la réforme constitutionnelle et politique, élaboration de la constitution, réforme des partis politiques , le pacte politique, transformer les mouvements armés en partis et forces civiles et préparer les élections