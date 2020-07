Soudan: Les Professionnels saluent l'annonce de 'Al-Helou a prolonger la cessation des hostilités

Khartoum — L'Association des Professionnels Soudanais (APS) a salué l'initiative du Mouvement Populaire/Nord, dirigée par Abdulaziz Al-Helou, d'avoir annoncé la prolongation de la cessation des hostilités pour une période de sept mois, qui se terminera fin janvier 2021.

L'APS a souligné sur son compte sur Twitter jeudi que la réalisation d'une paix juste et durable est un objectif primordial qui vient en tête de ses priorités pour la prochaine étape, étant donné que la paix répond aux aspirations et aux espoirs du peuple soudanais et met fin aux souffrances de notre peuple dans les zones de conflit, des réfugiés et des personnes déplacées et de toutes les victimes de violations et de guerres, et répond courageusement et nationalement aux questions fondatrices.

L'APS a déclaré qu'elle attendait avec impatience l'adhésion réunion de toutes les forces de la lutte armée dans le processus de construction de la justice, de la liberté et de la paix au Soudan.