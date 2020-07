Soudan: Le ministre de l'Information salue les efforts nationaux de l'Université de Khartoum

Khartoum — Le ministre de la Culture et de l'Information, M. Faisal Muhammad Salih a salué les efforts nationaux de l'Université de Khartoum pour soutenir la transition politique depuis l'indépendance.

Tout en s'adressant à la session préparatoire du forum de la Construction Nationale et la Transition Démocratique (CNTD), il a souligné jeudi que l'Université de Khartoum est en mesure de remplir son rôle à l'avenir, soulignant que le moment était venu de fournir des recherches et du matériel intellectuel qui étudient la réalité politique pour discuter des obstacles et prévoir l'avenir.

Il a souligné le succès de la révolution soudanaise pour devenir une inspiration pour le monde et les pays du voisinage régional, qui surveille et étudie l'expérience pour en bénéficier, expliquant la contribution des jeunes au succès de la grande révolution de décembre, qui s'est terminée par un partenariat difficile et délicat selon des équations précises qui doivent mettre l'accent sur la confiance et la compréhension mutuelle, soulignant la préservation de cet équilibre délicat soulignant que le mouvement politique et civil a été brisés d'une façon qui a perturbé l'équilibre délicat.

Il a expliqué que le forum est un stand avec soi pour étudier la transformation du forum en un mécanisme permanent d'innovation et de narration des expériences politiques.