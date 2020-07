Algérie: Agriculture - Hemdani reçoit le représentant de la FAO en fin de mission en Algérie

Alger — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdel-Hamid Hemdani, a reçu en audience jeudi le représentant de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Nabil Assaf, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence du président de la Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO), Mohamed Lemine Hamouny et des cadres du ministère, M. Hemdani et Nabil Assaf ont passé en revue les différents projets de partenariat et de coopération assistés par la FAO en Algérie notamment dans le secteur des forêts, dans la valorisation des produits agricoles et dans les domaines liés aux changements climatiques, a précisé la même source.

Les deux parties ont évoqué également les projets lancés et ceux en phase de lancement ayant bénéficié de l'assistance technique et de l'expertise de la FAO, a ajouté le communiqué.

M.Hemdani a souligné, à cette occasion, l'importance de faire une évaluation des projets qui ont été réalisés dans le cadre de la coopération avec la FAO et d'inscrire de nouveaux programmes "cohérents" et "réalistes" répondant aux attentes "réelles" des professionnels et de l'encadrement technique et scientifique du secteur.

Il a, en outre, souhaité que les engagements pris par cette organisation onusienne soient poursuivis notamment en ce qui concerne la finalisation des projets en cours et l'inscription de nouveaux projets dans le domaine de la formation, de l'encadrement et de la recherche, a conclu le communiqué.