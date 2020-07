Algérie: Ould Kablia - La restitution des crânes des résistants algériens est un "évènement historique"

Alger — La restitution des crânes des résistants algériens à l'invasion et la colonisation françaises, conservés depuis plus d'un siècle et demi au Musée d'histoire naturelle de Paris, et dont 24 seront rapatriés vendredi, est un "évènement historique", a affirmé Dahou Ould Kablia, président de l'Association des anciens du Ministère de l'armement et des liaisons générales (MALG).

"Il y a deux nouvelles qui m'ont réjoui aujourd'hui, c'est que la cérémonie de remise des grades ait lieu au Palais du peuple, pour bien montrer la cohésion entre l'armée et le peuple, et la deuxième est le rapatriement des crânes de valeureux chouhadas, du 19 siècle, qui ont été les pionniers de la résistance contre l'occupant colonial. Cette nouvelle constitue un évènement historique", a-t-il indiqué dans une déclaration à l'APS, en marge d'une cérémonie de remise de grades et de médailles à des officiers de l'ANP, organisée au Palais du peuple.

Pour sa part, Youssef Khatib (colonel Hassan, chef de la wilaya IV historique), a indiqué que l'Algérie avait triomphé du colonialisme français, considérant que sa génération a fait son devoir envers le pays.

Il a estimé, à l'occasion, qu'"on doit transmettre l'Histoire avec un grand H à la jeunesse à laquelle appartient l'avenir".

Des crânes de dizaines de résistants algériens à la colonisation française, dont ceux de Chérif Boubaghla (mort en 1854) et de Cheikh Bouziane des Zaâtchas (mort en 1849) se trouvent au Muséum national d'histoire naturelle de Paris (MNHN) depuis 1880 et classés dans la collection "ethnique" du musée.