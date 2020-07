Ile Maurice: Immobilier - Tribeca Central, première phase d'une Smart City plantée à Trianon au coût total de Rs 25 Mds

Hermès Properties prévoit que la première phase de ce nouveau lieu de vie, au coût de Rs 5 milliards, soit une réalité d'ici avril 2022.

C'est le méga projet immobilier lancé après le confine- ment causé par le coronavirus. Baptisée Tribeca Central, voici une nouvelle Smart City autour du concept «Mall.Work.Stay». Elle s'élèvera dans le skyline de Trianon. La société promotrice, Hermès Properties, prévoit que la première phase de ce nouveau lieu de vie, au coût de Rs 5 milliards, soit une réalité d'ici avril 2022. Au stade final, le projet, qui s'achèvera dans une quinzaine d'années, s'étendra sur 120 arpents et mobilisera des investissements d'au moins Rs 25 milliards.

Située en face de la cybercité d'Ébène sur une superficie de 32,5 arpents et délimitée par les autoroutes M1 et M3, Tribeca Central se veut une destination alliant affaires, shopping et loisirs. La première phase comprendra un centre commercial avec plus de 200 magasins, un hypermarché, un espace de divertissement, deux immeubles de bureaux, 3 500 places de parking et un business hotel, connu comme SOCIO Mauritius by The Lux Collective, qui proposera 225 chambres. Une zone résidentielle s'ajoutera dans la phase suivante.

Cyril How Kin Sang, Chief Executive d'Hermès Properties Ltd (HPL) et Laval Wong Chin, directeur du Chantier de Plaisance Ltd, sont les principaux promoteurs et développeurs de ce projet. Cyril How Kin Sang est catégorique. «Tribeca Central témoigne de notre acte de foi dans le développement de Maurice après trois mois d'arrêt économique et en pleine crise de récession. Nous proposons un projet qui complétera l'offre aux Mauriciens et aux touristes en tant que haut lieu de shopping, de restauration, de loisirs et d'affaires avec un ensemble de bureaux adaptés aux besoins des entreprises. Nous nous démarquerons par rapport à la qualité de nos infrastructures et de nos prestations.» Et d'ajouter que ce nouveau cœur urbain deviendra un catalyseur pour le développement à Maurice, combinant «technologie, qualité de vie, sécurité et durabilité à la disposition des résidents, des professionnels ou encore des visiteurs et touristes».

Espace loisirs

Tribeca Central mise par ailleurs, selon les dires de ses promoteurs, sur ses cafés, bars, fast-foods et autres restaurants pour être le lieu idéal au quotidien pour 30 000 personnes dans les environs d'Ébène. Un espace de loisirs sera, par ailleurs, dédié aux familles et aux enfants.

De plus, les cinéphiles seront comblés avec le complexe cinématographique NuMetro, offrant six écrans et une zone VIP. Une aire de jeux thématiques, gérée par une marque de divertissement familial, est aussi prévue pour les jeunes. Quant aux amateurs sportifs, ils auront droit à l'enseigne Ignite Fitness pour répondre à tous leurs besoins. Un spa, de même qu'un bowling à dix pistes, agrémentera aussi l'offre «loisirs et bien-être».

Pour la réalisation de ce projet, HPL a réuni une brochette de consultants internationaux et locaux. Le choix s'est porté sur Beijing Construction Engineering Group( BCEG) qui se classe parmi les 250 premiers entrepreneurs de bâtiments et d'ingénierie au monde.

La société promotrice en deux mots

Hermès Properties Ltd est une entreprise détenue conjointement par les directeurs de Landcorp Capital Ltd et de Chantier de Plaisance Ltd. Ce consortium est le principal promoteur et développeur de Tribeca Central Smart City. Il assure la supervision de la conception stratégique et architecturale de ce développement d'envergure jusqu'à la livraison des travaux. Landcorp Capital est une holding d'investissement mauricienne, fondée en 1999, qui se consacre à l'investissement et au développement immobilier. Elle détient également des investissements dans des sociétés cotées à la Bourse à Maurice. Créée en 1977, Chantier de Plaisance Ltd. est, pour sa part, une société spécialisée dans les secteurs des matériaux de construction, de l'investissement et du développement immobilier. Hermès Properties Ltd a obtenu le «Smart City Certificate» délivré par l'Economic Development Board en juillet 2019.