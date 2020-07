Algérie: Le Président de la République préside une cérémonie de remise de grades et de médailles aux officiers de l'ANP au Palais du peuple

ALGER- Le Président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé jeudi au Palais du peuple (Alger), une cérémonie de remise de grades et de médailles aux officiers de l'Armée nationale populaire (ANP).

Etaient présents à cette cérémonie, organisée à l'occasion du 58e anniversaire de la Fête de l'indépendance et de la jeunesse, en consécration de la symbolique du lien fort Armée-Nation, le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, le président du Conseil constitutionnel, Kamel Feniche, le ministre conseiller à la Communication, Porte-parole officiel de la présidence de la République, Mohand Oussaïd, ainsi que des conseillers auprès du président de la République, les membres du Gouvernements, des officiers supérieurs de l'ANP, des personnalités nationales et historiques et des moudjahidine.

Lors de cette cérémonie le Préside nt Tebboune a décoré le Général de corps d'Armée Ali Ben Ali, Commandant de la Garde républicaine, du grade de Général d'armée, un nouveau grade institué pour la première fois dans l'histoire de l'ANP.

Le Chef d'état-major de l'ANP par intérim, le Général-major Saïd Chanegriha a, quant à lui, été décoré du grade de Général de corps d'armée.

Plusieurs Généraux de l'ANP ont été promus au grade de Général major, de Colonels au grade de Général.

Par ailleurs, Des médailles ont été décernées à nombre de cadres militaires et de personnels civils.

"Le choix de ce lieu pour cette cérémonie solennelle procède de notre attachement à traduire ces admirables images de cohésion entre l'Armée et le peuple et de leur fusion dans un seul et unique creuset, l'authentique", a-t-il assuré.

Pour sa part le Chef d'Etat-major de l'Armée Nationale Populaire (ANP) par intérim, le Général de corps d'armée Saïd Chanegriha, avait prononcé une allocution de bienvenue dans laquelle il adressé ses remerciements au Président de la République pour avoir présidé en personne la cérémonie de remise de grades et de médailles, "organisée cette année au Palais du Peuple en concrétisation de la symbolique du lien solide Armée-Nation", a-t-il relevé.

Et d'ajouter : "c'est là, le témoignage de votre conviction que les promotions et les distinctions sont, pour l'Institution militaire, une tradition ancrée dans la promotion aux grades supérieurs et la décoration de médailles pour les cadres méritants en reconnaissance de leur travail et de leurs efforts et en encouragement de leur abnégation au service de leur armée et de leur patrie, dans le cadre de l'Algérie nouvelle".