Congo-Brazzaville: BET Awards 2020 - Innoss'B se vante d'avoir vendu le style « Afro Congo »

La cérémonie des remises de prix aux BET Awards s'est déroulée à Las Vegas aux Etats-Unis, le 29 juin dernier. Dans la catégorie « Best International Act », le trophée a été remporté par l'artiste nigérian Burna Boy face aux chanteurs français Ninho et congolais.

Pour le jeune artiste congolais Innoss'B, avoir vendu une fois de plus son style musical « Afro Congo » hors du territoire congolais était la chose la plus primordiale qui comptait à ses yeux victoire ou pas. « Nous n'avons peut-être pas gagné ce trophée mais notre jeunesse et le style « Afro Congo » a gagné une forte lumière », a tweeté l'artiste.

Par ailleurs, Roddy Ricch qui a remporté l'Award de l'année avec « Please Excuse Me For Being Antisocial » porté par un des tubes de l'année, « The Box ». Il a devancé DaBaby, Megan Thee Stallion et Lizzo. Il succède ainsi au palmarès à Cardi B qui avait eu la récompense l'année dernière. Roddy Ricch a aussi gagné le prix de révélation de l'année, à juste titre. Lizzo s'est bien rattrapée puisqu'elle a gagné le prix de l'artiste féminine de l'année devançant Beyoncé ou Summer Walker par exemple.

Parmi les autres vainqueurs, on note Migos comme groupe de l'année, Chris Brown pour le titre d'artiste R&B mais aussi pour la meilleure collaboration avec « No Guidance » featuring Drake. La rappeuse de Houston a aussi remporté l'Awards du public avec le clip « Hot Girl Summer » en featuring avec Nicki Minaj. Pour cette édition 2020 des BET Awards, qui récompense et rend hommage aux artistes afro-américains et des minorités dans la musique, le divertissement et le sport... la cérémonie s'est déroulée de façon virtuelle à cause du coronavirus.