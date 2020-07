Congo-Kinshasa: COVID-19 - Le nombre de contaminations quotidiennes en net recul

Après avoir atteint le seuil de 7 000 cas Covid-19 testés positifs, on constate depuis 72 heures que la courbe de contaminations qui s'élevait à près 200 cas/jour est en train redescendre en dessous de la barre de 100 cas.

Et si les scientifiques de l'équipe avaient vu juste dans leurs prévisions, car avoir crevé le pic de 7000 cas, on a la nette impression que la pandémie de Covid-19 aborde maintenant le plateau en RDC ; avec le nombre de contaminations en net recul. Quand on examine les statistiques de sept derniers jours, soit du 25 juin au 1er juillet 2020, on se rend compte que le nombre de contaminations quotidiennes est parti de 141 cas au 25 juin 2020 pour retomber à 67 cas au 1er juillet 2020.

Comme on peut s'en rendre compte au regard du tableau statistique ci-dessous (nombre de nouveaux cas/jour) :

- 25 juin : 141

- 26 juin : 138

- 27 juin : 134

- 28 juin : 112

- 29 juin : 100

- 30 juin : 83

- 1er juillet : 67

Au regard de ces chiffres, il y a quoi s'attendre à une accalmie en termes de ravages de la pandémie de la Covid-19 en République démocratique du Congo où elle s'est déclarée depuis le 10 mars dernier.

La grande inquiétude demeure ce relâchement coupable observé dans l'application des mesures barrières parmi les populations de Kinshasa, notamment celles des communes périphériques de la ville. Où beaucoup ne croient pas encore à l'existence de la maladie à coronavirus en RDC. L'autorité publique, les leaders communautaires et d'opinion doivent travailler à la massification de la sensibilisation aux mesures barrières pour limiter la propagation de l'épidémie.

532 nouvelles personnes guéries

Entretemps, le Bulletin n°100 du mercredi 1er juillet 2020 du Secrétariat technique du Comité multisectoriel de la riposte à la pandémie du Covid-19 en RDC (CMR COVID-19) renseigne que, depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 7.189, dont 7.188 cas confirmés et 1 cas probable.

Au total, il y a eu 176 décès (175 cas confirmés et 1 cas probable) et 2.317 personnes guéries ; 143 cas suspects détectés après investigations ; 67 nouveaux cas confirmés, dont 49 à Kinshasa, 7 au Kongo Central, 4 au Sud-Kivu, 3 au Nord-Kivu, 2 dans le Haut-Uélé et 2 à Lualaba; 662 échantillons testés ; 1 nouveau décès des cas confirmés. Aucun décès communautaire n'a été enregistré ; 1 décès à Kinshasa aux Cliniques universitaires de Kinshasa et 532 nouvelles personnes guéries sont sorties des centres de traitement.

Dans les 14 provinces touchées, les statistiques se présentent de la manière suivante :

Kinshasa : 6.323 cas ;

Kongo Central : 325 cas ;

Haut-Katanga : 222 cas ;

Sud-Kivu : 145 cas ;

Nord-Kivu : 115 cas ;

Lualaba : 22 cas ;

Tshopo : 12 cas ;

Haut-Uélé : 11 cas ;

Kwilu : 4 cas ;

Sud-Ubangi : 3 cas ;

Equateur : 2 cas ;

Ituri : 2 cas ;

Haut-Lomami : 1 cas :

Kwango : 1 cas.

Si Kinshasa reste l'épicentre avec ses 6.323 cas, le nombre des cas est en perpétuelle hausse dans quatre autres provinces, notamment au Kongo Central (325 cas) ; Haut-Katanga (222 cas) ; Sud-Kivu (145 cas) ; Nord-Kivu (115 cas).

Et les 10 zones de santé de Kinshasa les plus touchées de Kinshasa jusqu'au 30 juin 2020 sont les suivantes :

Gombe : 597

Limete : 579

Kokolo : 467

Binza-Ozone : 459

Lemba : 392

Binza Météo : 385

Kasa-Vubu : 207

Mont Ngafula I : 182

Kintambo : 181

Lingwala : 168