Congo-Kinshasa: V.Club - Bestine Kazadi succède à Gabriel Amisi à la coordination

Elue au milieu de trois candidats, Bestine Kazadi qui a été l'avocate conseil de V.Club à un moment, va désormais présider aux destinées de ce club mythique de Kinshasa pour les quatre prochaines années.

L'AS V.Club tient finalement la perle rare qui va succéder au général Gabriel Amisi Kumba "Tango Four". En effet, Bestine Kazadi, la fille du feu Papa Kazadi Tshishishi (ancien président du conseil suprême du club) a été élue, le mercredi 1er juillet, à Kinshasa au cours de l'Assemblée général ordinaire et élective, présidente de coordination des Dauphins Noirs de la capitale de la RD-Congo. Elle a raflé la majorité des voix, face à deux anciens dirigeants, Eugène Diomi Ndongala et Mboyo Ilombe, alias "Pelé Mongo", ainsi qu'un candidat inconnu du public sportif au niveau du pays, Antony Kitenge de la diaspora congolaise de Belgique.

Avocate et actuelle conseillère spéciale du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en charge de l'Intégration régionale, Bestine Kazadi devient la 36e personne à diriger la team vert et noir de Kinshasa. Et c'est la première femme élue à ce poste dans ce club qui marque l'histoire du football congolais et africain en se mettant en mode "genre". Elle aura quatre ans de mandat pour apporter sa touche, réaliser son projet et naturellement offrir à V.Club d'autres belles pages de l'histoire, tout en faisant face à des supporters assez rigoureux et férus de leur club de coeur.

Bestine Kazadi reprend donc le tablier rendu par le général Gabriel Amisi après treize années de gouvernance. Et au cours de l'assemblée générale, le président sortant a offert au nouveau comité un don de 100 mille dollars américains. Et il a remercié toute la famille de V.Club en ces termes : "Je remercie les supporters de V.Club pour leur soutien durant mon mandat. Je suis parmi les présidents aimés dans V.Club. Je remercie également le conseil suprême. Je demande pardon à tous ceux qui j'ai fait du mal. Je pardonne également tous ceux qui m'ont fait du mal. Ceux-là qui m'ont injurié "Kirikou", "Ebale mbonge". Sa pactole de cent mille dollars tombe à bon escient, d'autant plus que la caisse du club ne disposait que 3196 dollars américains et Gabriel Amisi en a ajouté 100.000 pour le nouveau comité de coordination.

Outre l'élection de Bestine Kazadi, l'on note aussi celles de Vicky Ndunga à la présidence de la section football. Le poste de secrétaire général est encore vacant, alors que le nouveau secrétaire général adjoint est Jean de Dieu Kimpepe. Zeze Masikini a été élu president section volley-ball, tandis que Jean-Claude Batwamina est élu president section handball. Armand Mutombo Kapila a été choisi president section judo, et Katende Mutombo va diriger la section boxe. Le poste de trésorière est confié à la présentatrice de la Radiotélévision nationale congolaise Christine Lenzo Nga. Enfin, les quatre conseillers élus sont Delou Mulumba (qui avait retiré sa candidature à la présidence de la section football), Baye Ntita Richard, Mapamboli Poze et Mbonde Mange Maria.