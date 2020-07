Congo-Brazzaville: Religion - Mgr Ildevert Mouanga succède à Mgr Louis Portella Mbuyu à la tête du diocèse de Kinkala

Nommé nouvel évêque du diocèse de Kinkala par le pape François depuis le 5 mars 2020 pour succéder à Mgr Louis Portella Mbuyu, qui a fait valoir ses droits à la retraite après presque 20 ans de service, Mgr Ildevert Mathurin Mouanga a reçu l'ordination épiscopale et a pris possession canonique du siège de Kinkala.

Mgr Ildevert Mathurin Mouanga est né le 27 mai 1966 à Hamon actuel Madzia, dans le département du Pool en République du Congo. Il effectue ses études primaires à Hamon - Madzia, le collège à Nkayi et le lycée à Mouyondzi. De 1988 à 1991, il étudie la philosophie au grand séminaire Cardinal-Emile-Biayenda à Brazzaville.

Après un stage pastoral à l'évêché de Nkayi comme responsable du bulletin de liaison Kintuadi, puis à la paroisse Saint-Jean Baptiste de Bouansa, et enseignant à l'école primaire de Mbanza Nganga, il suit le cycle de théologie de 1994 à 1997 au grand séminaire à Brazzaville.

Il fera le stage diaconal à la paroisse Saint-Théophile de Kindamba dans le diocèse de Kinkala et sera ordonné diacre le 21 avril 1998 à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Madzia. Il est ordonné prêtre le 16 août 1998 à la cathédrale Sainte-Monique de Kinkala.

De 1998 à 2000, il sert comme secrétaire auprès de Mgr Anatole Milandou, collaborateur à l'économat diocésain et vicaire à la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Bacongo à Brazzaville. De 2000 à 2004, il prépare la licence en exégèse biblique à l'Institut biblique pontifical de Rome, et de 2004 à 2009, le doctorat à l'université pontificale Urbaniana.

De retour au Congo, il enseigne les Ecritures Saintes et l'hébreu biblique au grand séminaire de théologie cardinal Emile Biayenda de Brazzaville. Il y servira comme directeur des études de 2010 à 2013, puis recteur d'octobre 2014 au 5 mars 2020, jour de sa nomination comme évêque de Kinkala par le pape François. A cause de la crise du coronavirus, sa consécration qui a été repoussée deux fois de suite a finalement eu lieu le dimanche 28 juin 2020 au stade Omnisport de Kinkala ; ordonné évêque par Mgr Louis Portella Mbuyu avec comme co-consécrateurs, Mgr Anatole Milandou, archevêque métropolitain de Brazzaville et Mgr Francisco Escalante Molina, Nonce apostolique au Congo et au Gabon.

Discret et laborieux, Mgr Ildevert Mathurin Mouanga est aussi féru des sciences bibliques, membre de l'Alliance biblique du Congo et de l'Association panafricaine des exégètes catholiques (Apeca). Parmi ses publications, on compte « Une promotion de la lectio divina, dans le sillage d'Africae Munus de Benoît XVI », « L'exégèse scientifique face aux défis pastoraux en Afrique », « Assurer la libération de son frère en lui remettant ses dettes », « Le respect des parents dans le décalogue », etc.