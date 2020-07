Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Frikakidz TV, le « Walt Disney africain » en gestation

Créé par l'entrepreneure Ornella Cindy Eboko, la chaîne de dessins animés traite des sujets de la vie courante et d'actualité tout en faisant la promotion des valeurs africaines.

Frikakidz TV met en avant les cultures, les super-héros et l'histoire africaine. Evoquant les raisons qui l'ont poussée a créé cette chaîne, l'entrepreneure a déclaré : « L'apprentissage commence très tôt, dès la première enfance, à travers de nombreux outils et supports média et numériques. Je suis maman d'une petite fille, je souhaite que sa culture générale soit diversifiée et qu'elle ait des modèles qui lui ressemblent ».

Un jouet ou un dessin animé n'est pas anodin

Inconsciemment, l'enfant s'identifie aux personnages qu'il manipule et voit, d'où l'importance de créer un contenu spécifique et adapté, de les aider à travailler l'estime de soi. «Si les enfants en savent plus sur l'occident aujourd'hui, c'est à travers une communication taillée à cet effet. C'est pourquoi il est important que nos enfants en apprennent sur leurs origines autant qu'ils en apprennent sur l'occident », a fait savoir l'entrepreneure.

Et tout ceci commence par l'éducation que nous leur donnons dès le bas âge. Quoi de plus banal qu'à travers des dessins animés, des jouets et des jeux africains ! En plus de ce qui leur est traditionnellement proposé, nous leur donnons une vision supplémentaire sur le monde, a-t-elle ajouté

Dans la motivation de créer Frikakidz TV figure le fait de sortir des sentiers battus, et de la promotion d'une Afrique toujours souffrante et vide. « Il faut que les enfants apprennent plus sur leur identité, les valeurs de leur peuple, qu'ils apprennent aussi des langues et des chansons africaines, bref qu'ils sachent qu'il y a des choses merveilleuses en Afrique dont ils peuvent être fiers et s'en inspirer pour leur épanouissement », a poursivi Ornella Cindy Eboko.

Pour l'heure, Frikakidz TV propose des programmes en version française et anglaise. Selon Ornella Eboko, la chaîne diffusera sous peu des programmes en langues africaines tels que l'Ewondo, le Fulfudé, le Lingala, le Swahili, le Wolof et bien d'autres encore. « Notre vision est de devenir le "Walt Disney africain" que ce soit à travers des dessins animés, des longs métrages et autres produits dérivés », a-t-elle conclu.