Congo-Brazzaville: Education - Des cours polycopiés distribués aux candidats aux examens d'Etat

Les élèves inscrits en classe de CM2, troisième et terminale n'ayant pas reçu les fascicules de tous les cours pendant le confinement bénéficieront gratuitement, du 4 au 9 juillet, des supports didactiques dans leurs établissements respectifs.

L'annonce a été faite le 2 juillet par le coordonnateur du Projet d'appui à l'amélioration du système éducatif (Praased), Calixte Kolyardo, lors de la conférence de presse animée sur le thème « Continuité pédagogique face au Covid-19. Pourquoi la distribution des fascicules directement aux élèves inscrits en classes d'examens ». Au total, cent quatre-vingt-quinze mille trente-trois fascicules seront distribués aux élèves inscrits aux examens d'Etat session de juillet et août de cette année en cours.

Calixte Kolyardo a invité ces candidats à se présenter dans leurs établissements respectifs munis de leur carte scolaire en cours de validité. L'opération de distribution se déroulera dans le respect du protocole sanitaire édicté par le gouvernement afin de lutter contre le coronavirus, a-t-il dit.

Les bénéficiaires sont notamment des écoles publiques et conventionnées des départements de Brazzaville, Pointe-Noire, Kouilou, Niari, Bouenza, Lékoumou, Pool et les Plateaux. « Nous sommes en train de mener cette opération de distribution pour plus accompagner ces élèves inscrits au CM2, en 3ème et en terminale n'ayant pas eu la chance d'avoir ces supports pédagogiques notamment à Brazzaville et Pointe-Noire et dans quelques départements ayant signalé des manques », a-t-il déclaré.

Il a, par ailleurs, rappelé que le plan de riposte au Covid-19 en milieu scolaire reposait sur une stratégie précise et inclusive sur le court et moyen terme. Ce plan, poursuit-il, définissait des actions pratiques reparties en trois volets : la continuité pédagogique avec la prise en charge des élèves des classes d'examen et des classes intermédiaires, la disponibilité des manuels scolaires existant du primaire et la poursuite de l'assainissement du milieu scolaire.

Le coordonnateur du Praased a aussi souligné que le retard dans la distribution des supports didactiques à quelques semaines s'explique par le dialogue entre le gouvernement et la Banque mondiale.

En ce qui concerne l'identification des élèves n'ayant pas reçu les fascicules distribués par le canal des institutions, le projet s'est appuyé sur l'Institut de recherche d'actions pédagogiques, les directions départementales de l'enseignement primaire, secondaire et d'alphabétisation ainsi que la demande des écoles conventionnées.

Notons que l'opération de distribution interessera également les classes intermédiaires où un comité formé de plusieurs directions travaille avec l'appui d'une consultante étrangère. A cet effet, il a assuré que ces fascicules auront un format cahier d'activités.