Congo-Brazzaville: COVID-19 - Kontinent Congo fait don de médicaments au personnel soignant

Le directeur administratif et relations institutionnelles, Yves Roland Binkindou, de la compagnie pétrolière Kontinent Congo, a offert des médicaments d'une valeur de trente millions de FCFA au personnel de santé placé en première ligne pour combattre le coronavirus.

Le geste a été effectué en présence de Jacqueline Lydia Mikolo, ministre de la Santé, de la Population, de la Promotion de la femme et de l'Intégration au développement, le 26 juin dernier. Ce don constitué essentiellement de produits de première nécessité, à savoir deux mille cinq cents masques chirurgicaux, deux mille cinq cents masques type FFP2, deux mille cinq cents blouses à usage uniques (casaques covid-19), cinq cents litres de solution hydro-alcoolique en bidons de cinq litres, cinq cents gants d'examen en latex (boîte de cent) et cent vingt-cinq visières de protection, contribuera à lutter plus efficacement contre la pandémie. «Apporter notre aide aux soignants placés en première ligne afin que ces derniers prennent en charge avec dignité et protection tous les patients est notre objectif aujourd'hui. Ainsi, nous espérons que nous vaincrons ce virus », a indiqué en substance Yves Roland Binkindou.

Et Jacqueline Lydia Mikolo de souligner : «Le risque est plus élevé maintenant que nous sommes entrés dans la phase de déconfinement, il faut que nous trouvions des méthodes de protection plus efficaces que ceux que nous avions au temps du confinement.»

Au mois d'avril dernier, Kontinent Congo, qui intervient dans les industries extractives dans la production, la fabrication, assurance, finances, etc., a remis cent millions de FCFA en nature répartis comme suit : quarante millions en numéraire au ministère des Finances et du Budget et soixante millions composés de matériel médical dont trente millions à Brazzaville et le reste à Pointe Noire dans le cadre de la lutte contre la covid-19.