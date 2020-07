Congo-Kinshasa: 11e Prix Carmignac du photojournalisme - Finbarr O'Reilly remporte l'édition consacrée à la RDC

La Fondation Carmignac a sacré « Congo in conversation » du photographe canado-britannique, Finbarr O'Reilly, un reportage collaboratif en ligne qui, avec la coopération de journalistes et photographes congolais, traite des défis humains, sociaux et écologiques que la République démocratique du Congo (RDC) affronte aujourd'hui.

Accessible sur le site « https://congoinconversation.fondationcarmignac.com/fr », créé spécifiquement et relayé sur les réseaux sociaux, « Congo en conversation » est un flux inédit d'écrits, de reportages photos et de vidéos. Mis régulièrement à jour, il permet de découvrir comment la RDC endure cette nouvelle crise (Covid-19) et s'adapte aux réalités qui façonnent désormais nos vies.

En raison de la pandémie du coronavirus, le projet se focalise sur la manière dont les Congolais affrontent cette crise sanitaire mondiale alors que le pays émerge à peine d'une épidémie dévastatrice d'Ebola et de la pire flambée de rougeole au monde. A travers ce reportage, le Prix Carmignac offre à des voix congolaises une tribune pour contribuer à la conversation mondiale.

Avec un réseau de journalistes et contributeurs travaillant dans le respect de l'éthique et des standards journalistiques professionnels, le projet « Congo en conversation » du Prix Carmignac a pour vocation de documenter les atteintes aux droits humains et à l'environnement en offrant des analyses inédites, des instantanés de la vie et des luttes quotidiennes dans cet immense pays au moment où il affronte une crise sanitaire sans précédent. Chaque année, le Prix Carmignac du photojournalisme soutient la production d'un photoreportage de six mois par le lauréat, qui est ensuite publié dans une monographie et présenté dans une exposition itinérante.