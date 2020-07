Sénégal: Banque mondiale - Ndiame Diop nouveau directeur des opérations pour le Brunei, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande

Le sénégalais Ndiamé Diop est depuis le 1er juillet 2020, le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Brunei, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande. Selon un communiqué de presse, M. Diop, économiste de formation, supervisera les opérations de la Banque mondiale dans les quatre pays et poursuivra le dialogue politique de l'institution avec le Gouvernement, la société civile, les universités, le secteur privé et d'autres partenaires.

"Le programme du Groupe de la Banque mondiale (Gbm) en Malaisie, aux Philippines et en Thaïlande combine des analyses, des services de conseil et des opérations de prêt pour soutenir les programmes de développement des pays. L'équipe de la Banque mondiale produit des connaissances et fournit des conseils fondés sur des recherches pour soutenir les réformes clés et partager les innovations en matière de développement et de politique avec d'autres pays en développement", lit-on dans le document.

«Je suis très enthousiaste à l'idée d'assumer ce rôle de directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Brunei, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande", a déclaré M. Diop. "Ces pays comptent parmi les économies les plus dynamiques de l'Asie de l'Est, avec un solide bilan en matière de réformes et de réalisations économiques. La sécurité économique de la classe moyenne et les progrès en matière de réduction de la pauvreté sont toutefois sérieusement menacés par la pandémie Covid-19. Je suis impatient de rencontrer nos partenaires au sein du gouvernement, de la société civile, du secteur privé et des agences de développement pour savoir comment la Banque mondiale peut contribuer à atténuer les effets sanitaires, économiques et sociaux de la pandémie et à préparer le terrain pour une reprise durable", a-t-il ajouté.

Le groupe de la Banque mondiale a un Centre de croissance inclusive et de financement durable en Malaisie, en partenariat avec le pays pour développer et mettre en œuvre des réponses aux problèmes de développement dans le monde.

M. Diop apporte à ce nouveau poste vingt ans d'expérience de la Banque mondiale, travaillant dans toute l'Asie de l'Est, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, l'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne.

Avant cette nomination, il était responsable de la macroéconomie, du commerce et des investissements pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, fournissant des conseils techniques et stratégiques à l'équipe économique travaillant en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique.

M. Diop a également été économiste en chef pour l'Indonésie, où il a dirigé le dialogue sur la politique économique et le soutien de la Banque en matière de conseil et de prêts pour la politique de développement du pays. Plus tôt dans sa carrière, il a travaillé comme économiste principal pour la Jordanie et le Liban et comme représentant résident de la Banque mondiale pour la Tunisie.

M. Diop a rejoint la Banque mondiale en 2000 en tant que jeune professionnel après avoir obtenu son doctorat en économie la même année. Il a commencé ses études à l'Ucad de Dakar.