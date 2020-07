Kenya: Les communautés kenyanes en première ligne pour freiner la propagation du COVID-19

Avant que les équipes de santé publique ne se rendent dans cette communauté Massaï non loin de Nairobi, Julius Oloiboni avait déjà mobilisé tout le monde pour se protéger et protéger les autres contre le COVID-19.

Avec les 30 membres de sa communauté, M. Oloiboni, un doyen Massaï, se déplace périodiquement avec son bétail entre les districts de Nairobi et de Kajiado pour faire paître le bétail. Mais lorsque le premier cas de COVID-19 a été confirmé au Kenya, le gouvernement a mis la ville en confinement, y compris les groupes semi-nomades comme celui de M. Oloiboni, limitant ainsi leurs déplacements vers de nouvelles zones de pâturage.

M. Oloiboni et sa famille avaient suivi les actualités concernant ce virus hautement infectieux à la radio et sur leurs téléphones portables. Le ministère de la Santé, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et ses partenaires couvrent le pays avec des messages à la télévision, à la radio et sur les chaînes numériques, exhortant les communautés à prendre des précautions et à adopter des mesures de protection.

Avec les mises en garde en tête, la communauté a installé des stations de lavage des mains dans leur village improvisé. Ils ont empêché les membres de la famille d'interagir entre eux et ont interrompu tout mouvement hors du village, à l'exception des bergers qui emmènent le bétail dans les champs de pâturage.

Dans le quartier populaire de Kawangware, à Nairobi, Judy Emeza a amené ses trois enfants pour un test de COVID-19. Elle avait entendu parler à la radio d'une campagne de dépistage de masse gratuite dans son quartier, où le virus avait commencé à se propager.

« Le Corona a atteint Kawangware. C'est pourquoi je souhaite que nous fassions le test », dit-elle en attendant d'être testée, avec une longue file de personnes derrière elle. « Si on me dit que j'ai la maladie, je suivrai ce que les médecins me diront de faire. »

D'autres membres de sa communauté sont sceptiques quant à la réalité de la maladie, en grande partie à cause des mythes et des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux.

« Je ne sais plus. Vous nous embrouillez et vous nous faites peur », dit John Waweru, chauffeur de bus, à Béatrice Lugalia, chargée de la promotion de la santé, trop occupée ces jours-ci à réfuter les mythes en sensibilisant les communautés par des visites et des émissions de radio et en encourageant le dépistage. « Est-ce vrai que le prélèvement nasal atteint le cerveau ? Je n'aime pas ça. »

« Ce n'est pas vrai », répond Mme Lugalia. « C'est comme un écouteur. Il est souple mais doit être assez long pour atteindre l'arrière des narines. Ce n'est pas douloureux, juste un peu inconfortable. »

Dans le quartier de la vieille ville de Mombasa, dans le sud du Kenya, qui est actuellement une zone sensible du virus, un homme nommé Ahmed est la seule personne à s'être présentée pour une séance récente de tests gratuits. Sa communauté a refusé de se soumettre au test. Son groupe de Swahilis très soudé craint que le test de dépistage positif ne stigmatise les membres de sa famille et ne les conduise dans un centre d'isolement où ils ne pourront pas recevoir la visite de leurs proches. Depuis, le gouvernement a changé de tactique et encourage désormais la mise en quarantaine à domicile.

Mais à quelques kilomètres de la vieille ville, les commerçants du marché de Kongowea clament qu'ils doivent être testés, et rapidement, afin que la propagation du virus ne perturbe pas leurs activités.

« Nous sommes en contact avec des chauffeurs de camion de longue distance de Somalie, d'Ouganda et de Tanzanie. Beaucoup d'entre eux sont testés positifs. Nous ne pouvons donc pas dire que nous sommes tous en sécurité. Nous devons être testés », dit Kevin Siro, un vendeur de céréales.

Dans les régions éloignées de la longue frontière poreuse du Kenya avec d'autres pays, des communautés comme celles de M. Oloiboni et de M. Siro n'hésitent pas à soutenir le travail des services de santé publique. Par exemple, les gens appellent pour signaler les membres de leur famille qui ont traversé la Somalie pour le commerce et qui ont été testés positifs au COVID-19. Et le long de la frontière avec la Tanzanie, plusieurs communautés ont interdit les mouvements transfrontaliers entre elles avant que le gouvernement ne ferme officiellement toutes les frontières.

À travers le ministère de la Santé, l'OMS capitalise sur 21 chaînes de radio communautaires dans tout le pays pour relayer les messages de COVID-19 et mener des débats et des discussions sur la maladie et sa propagation. Une enquête récente du Bureau kenyan des normes a révélé que 100 % de la population du pays avait entendu parler de COVID-19 et des messages de prévention du gouvernement et de ses partenaires, et que 82 % d'entre eux l'avaient entendu à la radio.

« L'engagement de la communauté est essentiel dans cette réponse », déclare Dr Rudi Eggers, représentant de l'OMS au Kenya. « Et il n'y a pas de tactique unique autour de cela. Nous devons essayer plusieurs méthodes et cela les encouragera à agir et à se protéger contre le virus. »