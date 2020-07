Sénégal: Le sénégalais Ndiame Diop nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale dans une partie de l'Asie

Le sénégalais Ndiame Diop est depuis le 1 juillet 2020 le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Brunei, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande.

M.Diop, économiste de formation, supervisera les opérations de la Banque mondiale dans les quatre pays et poursuivra le dialogue politique de l'institution avec le Gouvernement, la société civile, les universités, le secteur privé et d'autres partenaires. Le programme du Groupe de la Banque mondiale (GBM) en Malaisie, aux Philippines et en Thaïlande combine des analyses, des services de conseil et des opérations de prêt pour soutenir les programmes de développement des pays.

L'équipe de la Banque mondiale produit des connaissances et fournit des conseils fondés sur des recherches pour soutenir les réformes clés et partager les innovations en matière de développement et de politique avec d'autres pays en développement. Avant cette nomination, M.Diop était responsable de la macroéconomie, du commerce et des investissements pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, fournissant des conseils techniques et stratégiques à l'équipe économique travaillant en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique. M. Diop a rejoint la Banque mondiale en 2000.