Soudan: Al-Bathani - Le Forum de la construction nationale est une plateforme nationale ouverte

Khartoum — Le chef du comité d'experts du Forum de l'Université de Khartoum pour la construction nationale et la transition démocratique Prof.Ata Al-Bathani a affirmé que le forum représente une plate-forme nationale ouverte permettant aux pouvoirs politiques, civils et aux jeunes de réfléchir à des solutions aux problèmes qui entravent la patrie dans la situation actuelle.

Il a déclaré lors de la session préparatoire du forum jeudi que les thèmes du forum représentent des défis, appelant à une discussion globale des questions, qui est difficile à séparer durant les étapes de la transition vers la situation imbriquée.

Il a ajouté que les thèmes du forum comprennent l'axe de la consolidation de la paix, l'axe de la réforme économique et du développement, l'axe des stratégies de construction de l'État soudanais et l'axe de la réforme constitutionnelle et politique.

Al-Bathani a souligné que le décodage de la guerre au Soudan depuis les années 50 nécessite une prise de conscience du mouvement historique qui nécessite un style de leadership "le leader qui exprime l'origine de la nation soudanaise et s'inspire du slogan de la révolution soudanaise, liberté, paix et justice et déterminant à établir un état civil pour réaliser la renaissance soudanaise.