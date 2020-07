Ile Maurice: DBM - Création de parcs d'activités à Maurice et Rodrigues

communiqué de presse

La Banque de développement de Maurice (DBM) mettra sur pied trois parcs d'activités, notamment à Baladirou à Rodrigues, et à Vuillemin et Plaine Magnien à Maurice, a annoncé, ce matin, le directeur général de la DBM, M. Jaywant Pandoo, au siège de l'institution à Port-Louis, lors d'une conférence de presse sur la mise en œuvre des mesures annoncées dans le budget 2020-2021.

Selon M. Pandoo, le but de ces parcs d'activités est d'offrir des installations de recherche et de développement industriel de haute technologie aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entrepreneurs étrangers. Il précise que des appels d'offres seront lancés au cours de cette année pour la mise sur pied de ces parcs.

Revenant sur les mesures annoncées dans le budget 2020-2021 et qui font suite à la pandémie de Covid-19, le directeur général a souligné qu'elles visent à encourager l'esprit d'entreprise en général. Ainsi, une série de prêts est proposée sous quatre thématiques, comme suit : sécurité alimentaire ; modernisation et mécanisation; autonomisation des femmes ; et infrastructure informatique.

De plus, M. Pandoo a indiqué que la DBM offrira des prêts pour le soutien salarial aux entreprises orientées vers l'exportation en vue de couvrir le coût salarial pour les mois de juin 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, avec un taux d'intérêt de 2% par an et remboursables sur une période de cinq ans. L'objectif est d'accompagner les entreprises afin d'éviter toute mise à pied d'employés. Dans cette optique, la DBM a déjà déboursé quelque Rs 107 millions pour le mois de juin 2020.

Le DBM Campus Entrepreneur Challenge, une compétition qui a pour but de promouvoir une culture d'entreprenariat parmi les étudiants universitaires, a aussi été détaillé. Le directeur général a indiqué que des prix seront offerts aux trois premiers meilleurs projets. La DBM fournira également une aide financière pouvant atteindre Rs 500 000 à un taux concessionnel de 0,5% par an pour les 10 premiers meilleurs projets.