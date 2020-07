Congo-Kinshasa: Médias - La Société Huawei RDC renforce ses liens avec la presse locale

Cette semaine a été riche en interactions entre les médias congolais et la société Huawei. Premièrement, mercredi 1er juillet 2020, la presse locale de la RDC, partenaire de la société Huawei RDC, a pu - lors d'un atelier en visioconférence - palper et découvrir une série d'actions et révélations pertinentes sur la grande firme chinoise.

Ensuite, hier - jeudi 2 juillet, Huawei a procédé à une cérémonie de remise des cadeaux à ses partenaires de la presse congolaise, afin de renforcer les liens de leur partenariat ; cadeaux parmi lesquels se trouvent des gadgets contribuant à la lutte contre la Covid-19 et au respect des mesures-barrières qui en découlent. Un programme qui a permis de découvrir les réalisations et l'impact de la responsabilité sociale dont fait montre Huawei en RDC. Déjà, faudrait-il signaler que, plus de 10 ans après son implantation en RDC, Huawei est une entreprise internationale dont l'impact n'est plus à ignorer.

Le Géant Chinois compte aujourd'hui des racines dans plus de 170 pays dans le monde, et ne cesse de se démarquer en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication, son secteur de prédilection. L'an dernier, au classement Fortune 500, Huawei était classé numéro 61 à l'échelle mondial - avec un service de haute qualité sur une échelle mondiale. Ce qui fait de Huawei le partenaire idéal des Gouvernements - de grandes institutions - et de grandes entreprises dans le monde dans le domaine du TIC.

Zoom sur Huawei RDC

Depuis 2006 que Huawei a posé ses fondements en RDC, elle est apparue comme étant une solution indispensable aux préoccupations des institutions et entreprises congolaises en matière des questions technologies. Et depuis lors, la Société n'a pas cessé de répondre aux besoins de TIC en RDC.

En RDC, Huawei œuvre depuis maintenant plus de 10 ans à contribuer activement aux avancées technologiques et particulièrement au développement des réseaux et systèmes de communication. Cette société a également eu à faire ses preuves dans son déploiement pour le bien-être social du congolais, plus particulièrement dans le secteur de l'éducation.

Responsabilité sociale

En effet, Huawei a fait de l'emploi et de l'éducation - deux éléments principaux de sa lutte, étant caractérisée par une forte responsabilité sociale. C'est ainsi que depuis plus de 10 ans, Huawei a généré plus de 500 emplois directs et plus de 2.500 emplois indirects, et a rendu possible et réalisable la formation de plus de 55.000 personnes dans le domaine du TIC. Un impact social qui, sans contredit, est à saluer.

Accompagnement au Gouvernement congolais

Le Gouvernement congolais est également bénéficiaire des services de Huawei à plusieurs reprises. Car, sa contribution, par exemple, au Forum E-RDC dans le cadre de la cérémonie de lancement du Plan National du Numérique, n'a pas été de moindre. Et les interactions entre nombreux Ministères et Huawei n'ont fait que resserrer le lien de ce partenariat bénéfique pour les Institutions congolaises.

Face au fléau du Coronavirus, il a été possible de voir Huawei s'allier à plusieurs institutions congolaises afin de sensibiliser la population et les professionnels congolais et de se doter des moyens de préventions dans le cadre des mesures-barrières pour la riposte contre la Covid-19.

Une série d'informations qui démontrent la portée de la responsabilité sociale et de l'apport en TIC de la Société Huawei dans l'écosystème congolais.