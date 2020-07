Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi - Les Chefs des Confessions se félicitent de la détermination pour la refondation de la RDC

Ceci est une interpellation lancée par les Représentants légales des Confessions religieuses à la classe politique ainsi qu'au peuple congolais, tous deux impliqués dans la vision de reconstruction et de développement de la RDC, ayant célébré ses 60 ans d'indépendance depuis le mardi 30 juin 2020.

Indépendance acquise au prix des multiples protestations et de nombreux sacrifices, les Chefs de Confessions religieuses peignent, malheureusement dans un message signée hier jeudi 2 juillet 2020, un tableau sombre au regard des difficultés de progrès que rencontrent actuellement les sphères politique, économique et sociale du pays. Pour y remédier durablement et définitivement, ils préconisent l'instauration réelle de la réconciliation nationale et qui produirait vraisemblablement de l'amour, de la paix et de la détermination dans les cœurs de ses citoyens tout en les déterminant à se bâtir une Nation développée.

Par conséquent, tout appel politique tendant à se rapprocher de «l'évangile de croisade» et du «discours de la haine» devra être aboli. Aussi, ils invitent les acteurs politiques à faire preuve de responsabilité et de retenue afin de préserver la paix et la concorde sociale, et à la Communauté Internationale de jouer un rôle constructif et neutre d'accompagnement aux efforts des autorités nationales de consolidation de l'unité nationale et de la construction de la paix.

MESSAGE DES CHEFS DES CONFESSIONS RELIGIEUSES A L'OCCASION DU SOIXANTIEME ANNIVERSAIRE DE L'INDEPENDANCE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

«A soixante ans d'indépendance, la RDC n'a besoin ni de martyrs, ni d'un mouvement insurrectionnel»

A l'occasion de la commémoration du soixantième anniversaire de l'accession de la RDC à l'indépendance, les Chefs des Confessions religieuses se sont réunis pour invoquer la bénédiction divine sur la Nation Congolaise.

A cette occasion, les Chefs des Confessions religieuses ont évalué la situation sociopolitique à la lumière des derniers évènements vécus au pays et rendent grâce à l'Eternel Dieu pour avoir protégé et assuré l'unité du pays et de son peuple depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960.

Les Chefs des Confessions religieuses se félicitent de la vision et de la détermination du Chef de l'Etat pour la refondation de la République Démocratique du Congo, notre patrimoine commun, telles qu'exprimées dans son message à la Nation du 30 juin 2020.

Les Chefs des Confessions religieuses notent que notre pays connait encore sur le plan politique, économique et social des sérieux problèmes auxquels les dirigeants et le peuple doivent apporter des réponses pour donner tout son sens à l'indépendance acquise en 1960.

Les Chefs des Confessions religieuses notent à la suite du Président de la République, Chef de l'Etat, qu'après 60 ans d'indépendance, il y a des choses que les Congolais, où qu'ils soient, quoi qu'il arrive, ne peuvent plus faire.

C'est pourquoi les Chefs des Confessions religieuses s'inquiètent sérieusement du retour des « Evangiles de croisade » et de la montée du « Discours de haine » du haut de la chaire de vérité, pourtant destinée à proclamer en toute humanité l'Amour, la Paix, la Justice, la Tolérance, le Pardon, la Réconciliation et la Fraternité sans partis pris pour se conformer à la vocation d'Eglise au milieu du village.

Les Chefs des Confessions religieuses désapprouvent l'incitation à la haine et rappellent que le recours à la violence sous toutes ses formes violerait le pacte républicain conclu au Dialogue de Sun City.

Les Chefs des Confessions religieuses invitent les filles et les fils de la RDC à la réconciliation nationale, car la RDC ne peut être bâtie sur la haine et la vengeance. Elle ne peut non plus s'édifier dans la méfiance et la suspicion. Il est impérieux que tous les responsables politiques et religieux s'emploient à rendre efficace la réconciliation nationale pour une paix véritable.

Les Chefs des Confessions religieuses soulignent que conformément à l'article premier de la Constitution, notre pays est et demeure un Etat laïc et égalitaire où personne, sous quelque prétexte, par quelque moyen que ce soit, ne peut imposer sa propre volonté en dehors des procédures établies par la loi.

Les Chefs des Confessions religieuses réaffirment qu'aucune Confession religieuse n'est au-dessus des autres et encore moins au-dessus des institutions du pays pour leur imposer sa propre volonté. Tout comme ils affirment avec force qu'aucune Confession religieuse ne peut s'attribuer le monopole de parler au nom du peuple congolais.

Les Chefs des Confessions religieuses appellent les Congolais à ne pas céder aux sollicitations apocalyptiques, à préserver la paix et à éviter les actions susceptibles de compromettre les avancées déjà enregistrées par le pays 60 après.

Les Chefs des Confessions religieuses appellent les acteurs politiques et sociaux à plus de responsabilité et de retenue afin de préserver la paix et la concorde sociale.

Les Chefs des Confessions religieuses invitent la Communauté Internationale à jouer un rôle constructif et neutre dans l'accompagnement de la RDC dans ses efforts de consolidation de l'unité nationale et de construction de la paix.

Les Chefs des Confessions religieuses s'engagent à respecter la volonté divine qui leur confie la mission de prêcher la bonne nouvelle de la paix à temps et à contretemps, en tout lieu et en tout temps, quelles que soient les circonstances, et à tous les hommes quels que soient leurs rangs et leur qualité.

Les Chefs des Confessions religieuses invitent la population à demeurer dans la prière, la paix, l'unité et la concorde nationale. Ils rappellent aux Congolais que quelles que soient nos différences d'ethnies, de langues, d'opinions, de religions, nous sommes tous frères et sœurs, nous n'avons que la RDC comme terre.

Que Dieu bénisse la RDC, son peuple et ses dirigeants.

Fait à Kinshasa, le 2 juillet 2020

Les Chefs des Confessions Religieuses