Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Mabunda octroie 30.000USD pour le financement de quatre projets

C'est un acte encourageant, mieux significatif que vient de poser la Présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda Lioko. Oui, en effet, il y a de quoi à se réjouir. Hier, jeudi 2 juillet 2020, la speaker de la Chambre basse du parlement a reçu les responsables de INGENIOUS CITY, un incubateur qui encadre et accompagne les jeunes entrepreneurs congolais qu'elle avait visité tout récemment.

Cette rencontre matinale s'inscrivait dans le cadre de l'intervention sociale et économique de l'Assemblée nationale pour la promotion des actions qui ont un réel impact dans le quotidien des congolais. Pour ce faire, au nom de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda a remis un chèque de 30 000 USD comme appuis financier de l'Assemblée nationale pour 4 projets. Ce geste ô combien louable, n'a pas laissé indifférents Mme Marceline Kaozi et M. François Ngenyi, tous deux responsables de ce grand incubateur.

Quatre projets financés

A en croire François Ngenyi, co-responsable de Ingenious City, ces quatre projets vont contribuer tant soit peu dans les domaines agricole et environnemental. Le premier projet bénéficiaire du soutien financier de l'Assemblée nationale est intitulé LE BULBE. C'est une jeune entreprise agricole, spécialisée dans la production des légumes, elle est située dans la zone agricole de la commune de Maluku sur une superficie de 20 hectares, avec une capacité de production de 40 tonnes des légumes par an. Le porteur de projet est Nathan KAMBA. Le deuxième projet est dénommé RECOPLAST. Il compte recycler les déchets plastiques pour en faire des granulés et de l'éco bois, une alternative au bois ordinaire permettant de faire de chaises et tables écologiques et durables.

Ici, Il faudrait noter que la ville de Kinshasa produit plus de 3000 tonnes de déchets plastiques par an. C'est l'œuvre de Casinga Eric. LUKA PHARMA, application mobile qui est un moteur de recherche qui permet en 3minutes d'avoir l'itinéraire vers les pharmacies les plus proches où les médicaments que vous cherchez sont disponibles en temps réel. L'application permet de payer via mobile money et d'être livré à domicile. Ulrich KOUESSO en est le géniteur. Et enfin, le projet FARINE DE FRUIT A PAIN PRIDI consiste à la transformation des fruits à pain en farine pour boulangerie et pâtisserie, une farine adaptée aux diabétiques, aux affections du cœur pour l'amélioration de leur état sanitaire et la prévention de non diabétiques.

Porteuse du Projet Didi PRIVATE.

Plaidoyer

Ces projets ont été sélectionnés sur une vingtaine du fait de leur ingéniosité que dans leur utilité pour la société. Mme Jeanine Mabunda a rappelé que seuls l'investissement dans le capital humain particulièrement la jeunesse pour son épanouissement et dans la recherche et le développement pour innover permettront à la RDC de répondre présente au rendez-vous des grandes nations de ce siècle après la crise Covid-19. La Présidente de l'Assemblée nationale s'est engagée à mener un plaidoyer auprès du gouvernement et des partenaires internationaux pour pérenniser ce type de soutien et d'accompagnement, car pour elle, la recherche de l'amélioration des conditions de vie des congolais doit être la priorité numéro 1 des gouvernants.

Gros plan sur Ingénious City

Il convient de rappeler que la Présidente de la Chambre basse du parlement, Mme Jeanine Mabunda Lioko avait effectué une descente enrichissante dans le complexe Ingenious City, où elle avait pu visiter les jeunes entrepreneurs encadrés par Ingénious City, un incubateur qui initie plusieurs jeunes porteurs des projets dans l'univers entrepreneurial. Pour ceux qui ne les savent pas, Ingenious City est une plaque tournante où les acteurs du changement en RDC peuvent se connecter et créer ensemble des solutions d'impact.

Cette boite qui offre son espace de 1200 m² pour le Coworking, les programmes et les événements à l'endroit des jeunes entrepreneurs. Ingenious City poursuit trois missions essentielles dans le monde entrepreneurial : Former ; Promouvoir et Connecter. Dans le chapitre de la formation, l'incubateur que chapeaute François Ngenyi travaille sur les compétences entrepreneuriales et à un nouvel état d'esprit. Dans le chapitre de la promotion, Ingenious City initie à l'esprit d'entreprise comme activité professionnelle, passionnante et motivante. Et enfin, dans le secteur de la connexion, l'objectif poursuit par Ingenious City est de connecter les bons acteurs de l'écosystème entre eux. Les responsables de ce grand incubateur qui a vu le jour en 2018 visent de former plus 1200 entrepreneurs qui pourront faire preuve d'une confiance accrue, de compétences, d'aptitudes et de capacité de leadership.