Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi reçoit les lettres de créance des nouveaux Ambassadeurs rwandais et britannique

Ce jeudi 2 juillet 2020, le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, a reçu au cours d'une cérémonie au Palais de la Nation, les lettres de créance de nouveaux Ambassadeurs de la Grande-Bretagne et du Rwanda en République Démocratique du Congo.

Il s'agit de Mme Emily Maltman et M. Vincent Karega, nouveaux Ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement de Sa Majesté Britannique et de la République du Rwanda sur le sol rd-congolais.

La ministre d'Etat aux Affaires étrangères, Mme Marie Tumba Nzeza et le Directeur de cabinet a.i du Chef de L'tat, M. Désiré Kashmir Kolongele ont assisté à cette cérémonie.

En fait, la démarche de ce jour vient consolider davantage les relations entre la RDC et ces pays, dans la droite ligne du rétablissement de la coopération diplomatique pour lequel le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi s'est engagé depuis sa prise de fonctions, en janvier 2019.

Clin d'œil sur les nouveaux Ambassadeurs

Mme Maltman débute sa carrière diplomatique en 2003, en tant que Conseillère en charge de la Justice et des Affaires étrangères sur l'extension de l'Union européenne au ministère de l'intérieur. De 2004-2005, elle dirige la coordination présidentielle pour la justice et les affaires intérieures du représentant permanent britannique auprès de l'Union européenne à Bruxelles. De 2008-2010, elle a la charge de chef d'équipe des partenaires stratégiques au département antiterrorisme du ministère des Affaires étrangères de son pays. L'ambassadrice du Royaume britannique en RDC a également été Chef de mission adjoint et chef de la section politique à Kinshasa (2012-2014), avant d'exercer les fonctions de Chef des opérations d'Outre-mer de la Syrie à Beyrouth de 2015 jusqu'à sa deuxième affectation à Kinshasa.

L'Ambassadeur du Rwanda, Vincent Karega, est né à Walikale (Nord-Kivu/RDC), le 5 avril 1963. Il fit ses études à l'Université de Lubumbashi, de 1984-1989, où il a obtenu son diplôme en sciences politiques. Il obtiendra ensuite un certificat en plan du développement régional à Nagoya au Japon, avant de poursuivre des études en management politique et économique à Harvard, aux Etats-Unis d'Amérique. L'Ambassadeur Karega a été plusieurs fois ministre dans son pays, notamment ministre d'Etat en charge des investissements et de l'industrie, ministre d'Etat en charge des Mines et de l'environnement et ministre des Infrastructures. Il parle kinyarwanda, français, anglais, lingala et swahili.