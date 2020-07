Cote d'Ivoire: Concours de beauté - Zone 4 se prépare à élire son ambassadrice

Célébrer la beauté et l'intelligence, en mettant en évidence les plus belles filles de Zone 4. Il s'agit surtout de choisir parmi des candidates d'excellente réputation et de bonne culture générale. Sans distinction de race ou de religion. Et promouvoir une image positive de ce quartier résidentiel et pluriculturel.

L'événement aura lieu le 15 août prochain en live web, dans un réceptif hôtelier de la commune (avec ou sans public, précise Ulysse Lévoumba, commissaire général de l'événement). C'est en tout cas l'une des informations que l'on retient de la conférence de presse organisée le 26 juin dans les locaux de la radio de la commune de Marcory.

Selon lui, l'objectif assigné à ce concours de beauté, qui ouvre cette année sa première édition, est d'encourager les jeunes filles de la Zone 4 à s'impliquer dans la réputation de leur espace de vie, contribuer au succès des prétendantes aux métiers de l'élégance et de la mode, vulgariser des valeurs fortes comme le dépassement de soi, le partage, l'esprit d'équipe, la mixité et l'ouverture d'esprit.

La cérémonie de lancement de cet événement a donné l'occasion au conférencier et commissaire général de rappeler le cadre de ce concours : « La réputation de notre quartier (Zone 4-Biétry) a été pendant ces dernières années au centre de plusieurs polémiques. Cette mauvaise réputation vient du fait que Zone 4 est le quartier huppé par excellence de la partie sud d'Abidjan et surtout coup-de-cœur préféré de noceurs de la Jet society ivoirienne et internationale. Symbole de charme et d'élégance et capitale de restaurants et bars occidentaux, Zone 4 a fini par attirer non seulement du personnel féminin des lieux de joie, mais également des aventurières en quête de subsistance et d'eldorado. Mais Zone 4, ce n'est pas que cela ! ».

Exprimant son ras-le-bol face cette situation très peu reluisante, lors de la cérémonie de lancement, Ulysse Lévoumba a tenu à attirer l'attention sur les points de fierté du quartier à l'honneur : « Situé au nord-ouest de l'arrondissement 9, Marcory- Zone 4 profite d'une situation géographique optimale qui lui confère un dynamisme sans pareil. Glaciers, galeries marchandes, marinas, boutiques et hôtels de luxe, salle de sport et écoles internationales sont une invitation à découvrir l'histoire, la culture, l'architecture et la nature conservatrice de Zone 4, le tout, dans un climat enrichi par le brassage des peuples ».

Pour cet événement, l'on attend plus de 20 candidates, employées, chômeuses, étudiantes, professionnelles de la mode et de l'élégance, disons des jeunes filles du district d'Abidjan résidant, travaillant ou étudiant en Zone 4-Biétry et dont l'âge est compris entre 18 et 24 ans.