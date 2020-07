Cote d'Ivoire: Didier Drogba - Plus qu'un simple footballeur pour la RCI

Depuis le début de son histoire footballistique bien avant même la proclamation de son indépendance en 1960 la Côte d'Ivoire a toujours enregistré en son sein des footballeurs qui sortent de l'ordinaire.

Ignace Ouégnin, Laurent Pokou (appelé l'homme d'Asmara ou l'empereur baoulé), Gbizié Léon, Youssouf Fofana (dit le diamant noir), Aboulaye Traoré, Alain Gouaméné, Maguy Serge Alain, Alain Gouaméné, Didier Drogba, Yaya Touré, pour ne citer que ceux-là, ont émerveillé le public sportif de par leurs prouesses sur les terrains d'ici et d'ailleurs.

De tout ce beau monde, celui qui aura véritablement impacté la nation ivoirienne en dehors du rectangle vert demeure Didier Drogba. Parler de lui uniquement sur l'aspect footballistique serait jeter aux oubliettes sa kyrielle d'actions sur divers aspects de la vie de son pays. Il est, sans circonlocution, un acteur de paix, de cohésion sociale et de développement. Il a joué un rôle prépondérant dans le processus de réconciliation nationale suite à la grave crise militaro-politique qu'a connu la Côte d'Ivoire sur la période 2002-2011.

A travers l'amour que lui porte les ivoiriens depuis ses débuts en équipe nationale, il s'est vite rendu compte de son statut de figure emblématique ; donc d'influenceur. Dès lors, il devait poser des actes majeurs. C'est pourquoi lorsque les éléphants obtiennent leur qualification en Octobre 2005 pour la CAN et la coupe du monde 2006, Didier Drogba a pris un micro alors que ses coéquipiers et lui étaient dans les vestiaires du stade de Khartoum et, génou contre terre, il a supplié les belligérants de la crise ivoirienne à déposer les armes, à organiser les élections et enclencher la réconciliation de tous les fils et filles du pays afin de tourner définitivement le dos à la guerre. En outre, lorsqu'en 2007 il remporte le ballon d'or africain (édition 2006), la première du genre pour un footballeur ivoirien, il vient au palais présidentiel pour présenter son trophée au président de la République. Alors que personne ne s'y attendait, il saisit cette occasion pour demander au chef de l'État l'autorisation d'aller présenter son ballon d'or aux populations de la ville de Bouaké (c'était le chef-lieu de la zone sous contrôle des rebelles à l'époque.). L'autorisation lui fut accordée.

Loin de s'arrêter là, il a demandé et obtenu l'organisation au stade de la paix de Bouaké du dernier match des éléphants de Côte d'Ivoire face aux baréas de Madagascar dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2008. Ces actes ont énormément contribué à apaiser les tensions entre les différentes parties en conflit.

Aussi faut-il rappeler qu'il fut membre de la commission centrale de l'institution mise en place au lendemain de la crise post-électorale survenue suite aux élections présidentielles de 2010 en Côte d'Ivoire, chargée d'œuvrer à la réconciliation nationale. Il s'agit de la commission dialogue vérité et réconciliation dirigée par l'ancien Premier ministre Charles Konan Banny.

En octobre 2019, Didier Drogba a permis à la Côte d'Ivoire d'obtenir des promesses d'investissement d'un montant de 15 milliards de dollars pour le secteur du tourisme. Lors de cette crise sanitaire dûe à la maladie du coronavirus, il a sorti le grand jeu. En effet, DD11 a mis son hôpital à la disposition de l'État dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. A travers sa fondation, il multiplie les dons en vivres et non vivres en faveur des populations. Sans oublier que sa fondation intervient aussi dans le domaine de l'éducation et de la santé depuis des plusieurs années.

On le voit bien, plus qu'un simple footballeur, Didier Drogba peut même être qualifié d'homme d'État.