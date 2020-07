Afrique de l'Ouest: BRVM - Un webinaire initié sur les nouveaux secteurs d'activité post COVID-19

« Le Private Equity et les marches de capitaux : les nouveaux secteurs de prédilection post covid-19 ». C'est le thème du deuxième webinaire organisé, le mardi 30 juin 2020, par l'antenne nationale de bourse de Côte d'ivoire (Anb-Ci)

Ce panel a été animé par Messieurs Cyrille Nkontchou, Co-fondateur et Associé de ENKO Capital Management et Pacôme Zahabi, directeur Afrique Subsaharienne de Mediterrania Capital Partners.

« Cette série de webinaire a été initiée à la suite à l'avènement de la pandémie de la Covid-19 qui nous amène depuis quelques mois à nous adapter et à travailler autrement avec tous nos partenaires », a indiqué Dr Edoh Kossi Amenounve, directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) et du DC/BR, à l'entame du panel.

Il a souhaité que les conclusions de ce webinaire puissent permettre d'affiner les stratégies pour attirer le maximum d'entreprises, surtout des PME, à la cote de la BRVM pour un meilleur développement économique de la sous-région UEMOA.

Assurant la modération de ce panel, Madame Corinne Ormon, directrice de l'ANB Côte d'Ivoire, a relevé que face à l'impact de la pandémie de la Covid-19, des moyens ont été mobilisés au niveau international pour stabiliser les institutions financières, pour aider les entreprises qui fournissent des biens et des services et les travailleurs essentiels etc.

En Afrique, les Etats ont également saisi l'urgence de la situation et ont mis en place des fonds spéciaux pour venir en aide aux populations les plus fragiles et soutenir les PME.

Après avoir présenté les Fonds qu'ils gèrent et défini le Private Equity, les deux panelistes, Cyrille Nkontchou et Pacôme Zahabi ont fait un état des lieux de l'industrie du Private Equity en Afrique, les activités des Fonds et leurs spécificités aux autres sources de financement des entreprises.

Ils ont également livré leur analyse de la situation actuelle de crise sanitaire liée à la Covid-19 et son impact sur les différents secteurs d'activité. Cependant, ils sont confiants quant à la résilience des économies africaines et leur capacité à rebondir à court terme.