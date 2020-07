Ile Maurice: La population encouragée à produire et à utiliser du compost organique

communiqué de presse

GIS - 3 juillet 2020 : Quelque 40 bénéficiaires dont des organisations non gouvernementales (ONG) et associations coopératives ont reçu des composteurs ainsi que des outils à des fins de compostage, hier à Port-Louis au siège du ministère de l'Environnement, de la Gestion des Déchets solides et du Changement climatique.

Les principaux objectifs de la distribution des composteurs sont d'éduquer et de sensibiliser la population sur l'importance de produire du compost, et de mettre en œuvre cette pratique. Ce projet encourage aussi le triage des déchets ménagers, et l'utilisation des engrais organiques pour le jardinage.

Lors de son allocution, le ministre de l'Environnement, de la Gestion des Déchets solides et du Changement climatique, M. Kavydass Ramano, a fait ressortir que cette initiative contribuera à la réalisation des objectifs du développement durable en encourageant les Mauriciens à changer de comportement et à adopter des attitudes responsables concernant la production et l'élimination des déchets.

Selon lui, les bénéficiaires aideront à promouvoir une île Maurice plus propre, verte et inclusive. Le compost produit pourra être utilisé comme engrais dans les jardins, réduisant dès lors l'application d'engrais chimiques, contribuant de même à réduire la quantité des déchets mis en décharge, a dit M. Ramano.

Le ministre a également rappelé que son ministère vise à établir un système de gestion de déchets durable et intégré, basé sur l'économie circulaire, à savoir l'usage continu des ressources et des matériaux à leur plus haute utilité et valeur en tout temps. Il a réitéré que la protection et la préservation de l'environnement sont des valeurs humaines fondamentales qui doivent être adhérées par tous et inculquées aux futures générations.