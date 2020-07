Congo-Kinshasa: Tanganyika - La MONUSCO lance la construction d'un centre de santé au profit de la Police nationale congolaise

communiqué de presse

La cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction d'un Centre de santé au profit de la Police nationale congolaise (PNC) de Tanganyika, a eu lieu mercredi 1er juillet 2020 à Kalemie, dans la province du Tanganyika.

C'est M. Houmed Ibrahim Mohamed, l'adjoint au Chef Secteur de la Police MONUSCO (UNPOL) chargé des Opérations, représentant le Chef du bureau de la MONUSCO Kalemie ainsi que le Chef Secteur UNPOL, qui a posé la première pierre pour ce Projet à Impact Rapide (QIP) dont le coût s'élève à quarante mille neuf cent quarante-deux (48 942 $ US) dollars US américains.

Les Ministres de l'Intérieur et Sécurité, des Infrastructures et de la santé, le Commissaire Provincial de la PNC, le Point Focal UNPOL QIPS, les partenaires de l'ONG APDEV et d'innombrables invités ont assisté à la cérémonie.

L'objectif de ce projet est d'offrir aux policiers un cadre adéquat pour les soins médicaux, afin de faciliter la prise en charge médicale de leurs familles et de renforcer la capacité opérationnelle de la Police provinciale du Tanganyika en améliorant, avec ce centre médical, les conditions socio-professionnelles des policiers.

« La réalisation de ce projet à impact rapide, financé par la MONUSCO à travers la section de la Police des Nations Unies (UNPOL) contribuera à l'amélioration des conditions de santé et de travail des agents de la Police Nationale Congolaise (PNC) et leurs familles, mais également de la population de la ville de Kalemie », a souligné, lors de son intervention, Monsieur Jean Kilongozi, président de l'ONG APDEV (Action citoyenne pour la Paix et le Développement), partenaire de mise en œuvre du projet.

Ce centre médical comprendra plusieurs services, dont un laboratoire, une salle d'opération, une infirmerie, une maternité et un cabinet de médecin et sa construction devrait durer trois mois. Le projet consiste également à équiper le centre en matériel médical, informatique, bureautique et mobilier.

Le commissaire provincial de la PNC, Jean YAV MUKAYA, a remercié la Mission onusienne pour son appui à la PNC, notamment « par la réhabilitation et le renforcement des capacités opérationnelles, dont le don des conteneurs-bureaux et l'installation de lampadaires dans certains sous-commissariats de notre province. »

Selon lui, « cet énième acquis orienté vers la santé des policiers et de leur famille contribuera beaucoup à l'épanouissement » des policiers.