Angola: Plus de 800 entrepreneurs pour l'auto emploi

Lobito — Plus de huit cents jeunes entrepreneurs, sur les cinq mille formés au cours de deux dernières années par les Association de Jeunes Entrepreneurs d'Angola (AJEA), ont déjà crées des petites entreprises pour promouvoir l'auto emploi dans la province de Benguela.

C'est qu'a annoncé jeudi le président de ce groupe, Alfredo Cangonga Nguli, en faisant savoir que, juste après avoir terminé la formation, les 800 nouveaux entrepreneurs ont décidé d'ouvrir leurs propres activités.

C'était en fait, pour ne pas attendre, uniquement du travail via l'appel d'offres public de l'administration publique.

Selon la source, outre leur formation dans l'entrepreneuriat proactif et dynamique, ces jeunes développent des initiatives génératrices de revenus dans les domaines de l'électricité industrielle et résidentielle, de l'automatisation et du contrôle, de la mécanique, de la métallurgie, de la menuiserie, de la cuisine, de la décoration et de la pâtisserie.

Par ailleurs, le responsable a souligné que la formation était gratuite à tous les niveaux. C'était en effet, dans l'intention d'encourager les initiatives économiques des jeunes, avec un esprit d'entreprise, ensuite stimuler l'émergence de micro-entreprises dans cette province et réduire le taux actuel de chômage.

Fondée le 7 avril 2018, dans le quartier de Santa Cruz, à la périphérie de Lobito, l'Association des jeunes entrepreneurs d'Angola a pour objectif d'unir et d'éveiller l'esprit entrepreneurial chez les jeunes, pour l'augmentation du travail indépendant et la promotion du développement social et économique.