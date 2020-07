Maroc: La vie de Sylvia Kristel bientôt en série

Une série est en préparation sur la vie de l'actrice Sylvia Kristel, connue pour son rôle dans la saga érotique culte "Emmanuelle", a annoncé mercredi un de ses producteurs, le Français Marc Missonnier, confirmant une information de la revue Variety.

"Fier de vous annoncer un des nouveaux projets de @LincolnProdTV: #Sylvia adapté de la vie de Sylvia Kristel et écrit par Bénédicte Charles et Olivier Pouponneau", a indiqué le producteur sur les réseaux sociaux. Cette série en six épisodes devrait s'appuyer sur l'autobiographie de l'actrice néerlandaise, qui était devenue à 22 ans, dans les années 70, le fantasme de millions de spectateurs grâce à "Emmanuelle", adaptation du roman du même titre d'Emmanuelle Arsan.

Le film, qui a connu un succès international, du Japon aux Etats-Unis, raconte les aventures sexuelles d'une jeune femme en Asie. Il était resté treize ans à l'affiche sur les Champs-Elysées à Paris, totalisant plus de 9 millions d'entrées dans l'hexagone. Décédée en 2012, l'actrice était ensuite tombée dans la drogue et l'alcool après avoir dû gérer les critiques et la célébrité. En 2006, elle avait publié son autobiographie sous le titre "Nue". Déjà présent sur la plateforme Amazon, "Emmanuelle" (1974), réalisée par Just Jaeckin, est depuis mercredi disponible sur Netflix. Déconseillé aux moins de 16 ans, le film est présenté comme un opus "romantique".