Sénégal: Braquage de la poste de Koumpntoum - Les meurtriers du Commandant Sané écopent la perpétuité...

Le délibéré des accusés du meurtre de l'Adjudant major Tamsir Sané, qui était commandant de la brigade de gendarmerie de Koumpentoum, a été rendu par la chambre criminelle de Tambacounda hier.

Sans surprise, la bande à I. Sow alias Peulh bou rafét a été condamnée aux travaux forcés à perpétuité. L'Adjudant Sané a été tué par la bande de malfaiteurs au cours du braquage nocturne du bureau de poste de Koumpentoum en fin juillet 2019. Le juge de la chambre criminelle de Tambacounda a suivi le réquisitoire du parquet en reconnaissant les accusés coupables d'association de malfaiteurs, tentative de vol en réunion avec usage de véhicule, port et usage d'armes et de violences ayant entraîné la mort et des blessures. Les accusés P. Ba et Kh. Diallo, en liberté provisoire, sont condamnés à six mois de prison avec sursis et à payer une amende de 50.000 FCfa.

Le Président de la chambre criminelle a ordonné le versement de 100 millions de FCfa aux héritiers du Commandant Tamsir Sané et deux millions de FCfa à chacune des victimes blessées pendant le cambriolage. Les condamnés ont 15 jours pour interjeter appel.