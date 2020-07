Soudan: Le gouvernement est solidaire avec les manifestants de Nertiti et y envoie une délégation

Khartoum — Le gouvernement de transition a exprimé jeudi sa pleine solidarité avec les manifestants à Nertiti, et a confirmé que leur message était arrivé et qu'une délégation gouvernementale était en route de Khartoum à Nertiti.

Le porte-parole du gouvernement de transition et ministre de l'Information, Faisal Mohamed Saleh, dans un communiqué, a qualifié les demandes faites par les manifestants de Nertiti de justes et dignes de considération de la part du gouvernement.

Il a annoncé qu'une délégation gouvernementale se rendrait à Nertati dans les deux jours pour rencontrer le public et en entendre directement. Il a confirmé dans une déclaration diffusée par (Radio Dabanga) que la délégation se rendant dans la ville de Nertiti, à la localité de l'ouest de Jebel Marra, dans l'État fédéré du Centre-Darfour, emporte avec elle des réponses à toutes les questions qui se posent dans l'esprit du citoyen.

Le ministre de l'Information a souligné l'importance d'encourager ce type de lutte pacifique, démocratique et de masse, et a souligné que cette forme de mouvement qui est apparue dans Nertiti signifie que la sensibilisation a été fournie aux citoyens et qu'ils connaissent pleinement leurs droits et les moyens qu'ils peuvent utiliser pour prendre des droits, et les méthodes, qualifiées par Faisal, conformes à la constitution aux lois et à la nature de la situation de transition au Soudan.