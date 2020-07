Soudan: Hamdouk - Les demandes des habitants de Nertiti sont justes et dues

Khartoum — Le Premier ministre Dr Abdallah Hamdouk a affirmé que les demandes des citoyens de la région de Nertiti sont justes et dues.

Dr Hamdouk a commenté sur Twitter, parce que "les demandes de notre peuple à Nertiti, dans l'État du Centre-Darfour, sont justes et dues, j'ai donné des directives pour une délégation du gouvernement pour visiter et rencontrer les manifestants afin d'œuvrer pour répondre à leurs demandes afin d'assurer la sécurité et la stabilité de la région".

Hamdouk a déclaré qu'il s'incline "dans l'appréciation et le respect de la forme civilisée du sit-in et de l'expression pacifique continue, que Dieu protège le Soudan et le peuple du Soudan".